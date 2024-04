Google Pixel 8 con la MAGIA dell'AI: acquistalo a meno di 600€

Al Google Pixel 8 non manca davvero nulla. Lo smartphone Android di fascia alta del colosso tech porta con sé uno splendido display, un comparto fotografico tra i migliori in circolazione, performance eccellenti in ogni ambito e tante funzionalità AI. Tutto questo ad un prezzo, oggi, davvero stracciato: solo 599 euro grazie allo sconto Amazon del 25%. E la consegna è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

La promo riguarda la configurazione da 128GB di archiviazione interna e con la scocca nella finitura Grigio Verde.

Un top di gamma a meno di 600€: il Google Pixel 8 oggi è imperdibile

Il Google Pixel 8 è lo smartphone di ultima generazione del gigante di Mountain View e si fa notare anche per il display OLED da 6,2 pollici, con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento a 120Hz. È un pannello luminoso, nitido e con una riproduzione dei colori incredibilmente fedele e accurata.

Il motore dello smartphone è il processore Google Tensor G3, che offre un incremento notevole delle performance (rispetto al predecessore) garantendo una fluidità invidiabile in ogni operazione. Ed è fondamentale anche per le funzionalità AI proprietarie, come Cerchia e Cerca.

Uno dei punti di forza del dispositivo di Big G è il comparto fotografico, uno dei migliori oggi sul mercato. Lo smartphone Android è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, di una ultra-grandangolare da 12 megapixel e di una macro da 2 megapixel. Per rendere unici scatti e video, le fotocamere possono godere dei vantaggi degli algoritmi di intelligenza artificiale.

Il sistema operativo del device, come è scontato che sia, è Android 14. È fluido e stabile, e offre una serie di funzionalità innovative e – in alcuni casi – esclusive. Il tool AI Magic Editor, ad esempio, è una esclusiva proprio del Pixel 8 e del fratello maggiore, il Pixel 8 Pro.