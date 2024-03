Quanto Amazon si impegna, riesce a sganciare delle offerte a dir poco clamorose. Oggi ad esempio consente di acquistare il Google Pixel 8 con 128GB di archiviazione a soli 512 euro anziché 799 euro. Per il massimo risparmio è necessario applicare manualmente il coupon di 70 euro (che andrà ad aggiungersi allo sconto del 27% già visibile nell’inserzione). La spedizione, ovviamente, è compresa nel prezzo.

Google Pixel 8 con feature AI e fotocamera eccezionale: solo 512€ su Amazon con il doppio sconto

Il Google Pixel 8 è lo smartphone di ultima generazione del gigante di Mountain View e si fa notare anche per il display OLED da 6,2 pollici, con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento a 120Hz. È un pannello luminoso, nitido e con una riproduzione dei colori incredibilmente fedele e accurata.

Il motore dello smartphone è il processore Google Tensor G3, che offre un incremento notevole delle performance (rispetto al predecessore) garantendo una fluidità invidiabile in ogni operazione. Ed è fondamentale anche per le funzionalità AI proprietarie, come Cerchia e Cerca.

Uno dei punti di forza del dispositivo di Big G è il comparto fotografico, uno dei migliori oggi sul mercato. Lo smartphone Android è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, di una ultra-grandangolare da 12 megapixel e di una macro da 2 megapixel. Per rendere unici scatti e video, le fotocamere possono godere dei vantaggi degli algoritmi di intelligenza artificiale.

Il sistema operativo del device, come è scontato che sia, è Android 14. È fluido e stabile, e offre una serie di funzionalità innovative e – in alcuni casi – esclusive. Il tool AI Magic Editor, ad esempio, è una esclusiva proprio del Pixel 8 e del fratello maggiore, il Pixel 8 Pro.

La configurazione dello smartphone protagonista di questa offerta è con 8GB di RAM e 128GB di archiviazione. Una combo che si traduce in ottime performance, anche con attività più intense, come l’editing di foto e video on-device. E se 128GB di memoria ti sembrano pochi, non c’è nulla da temere: c’è Google Foto da utilizzare per archiviare (e avere ovunque a portata di mano) foto e video.