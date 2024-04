Google Pixel 8 Pro al nuovo MINIMO STORICO su Amazon: ora è imperdibile!

Hai sempre voluto uno smartphone top di gamma ma non hai mai saputo verso che lidi guardare? Ti indirizziamo noi verso la direzione giusta, specialmente se hai un particolare interesse per il mondo Android: ora puoi acquistare Google Pixel 8 Pro in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon grazie a uno sconto del 17% rispetto al cartellino fissato dal produttore. Scopri le specifiche e valuta attentamente l’acquisto!

Google Pixel 8 Pro è lo smartphone Android per eccellenza

Non lo diciamo con leggerezza: Google Pixel 8 Pro è lo smartphone del robottino verde di riferimento, costruito proprio da coloro che conoscono al meglio il sistema operativo mobile open source. Dotato di chipset proprietario Tensor G3, unisce le performance elevate alla massima efficienza per consentirti di dedicare ore al multitasking più intenso o mantenere il telefono acceso per anche più di una giornata, grazie alla batteria da 5.050 mAh in dotazione e con supporto alla ricarica cablata a 30W.

Questo modello specifico giunge quindi con 512 GB di archiviazione interna, 8 GB di RAM e scocca colore Nero Ossidiana. Il display LTPO OLED da 6,7 pollici in dotazione, con refresh rate massimo di 120Hz e risoluzione pari a 1344 x 2992 pixel, ti permetterà di goderti film, serie TV, video e qualsiasi altro contenuto in altissima qualità ovunque ti trovi, anche in condizioni di luce non ottimali. Infine, il comparto fotocamera include due lenti posteriori da 48 MP e una principale da 50 MP; anteriormente, figura un singolo sensore da 10,5 megapixel.

Per un periodo di tempo limitato potrai pagare 1.079 euro al posto di 1.299 euro, con consegna gratuita entro due settimane e pagamento effettuabile a Tasso Zero con Cofidis, previa approvazione.