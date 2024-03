Google Pixel 8 Pro ANCORA più scontato, NUOVO coupon da 100 €

Nessuno avrebbe mai pensato che il top di gamma di Google, attualmente tra i migliori 3 sul mercato, sarebbe finito su Amazon ad un prezzo così basso. Il Google Pixel 8 Pro nella sua variante da 128 GB di memoria interna è sceso ancora di prezzo durante le offerte di primavera.

Lo smartphone che ha sorpreso tutti soprattutto per il suo display super luminoso ma ovviamente anche per la sua fotocamera e il suo hardware, registra un ulteriore ribasso. Al momento, grazie al 7% di sconto e ad un coupon da applicare in pagina da 100 €, il prezzo del Google Pixel 8 Pro equivale a soli 779 €. Come sempre sono disponibili due anni di garanzia e c’è la spedizione rapida entro il giorno successivo all’acquisto.

Google Pixel 8 Pro costa così poco solo da Amazon

Per grandi tratti a conservato la sua estetica ma presenta alcune differenze soprattutto sul retro, dove ci sono tre fotocamere in un unico scompartimento. Il Google Pixel 8 Pro ha tre sensori, con quello principale da 50 MP. Per quanto riguarda lo schermo, si tratta di un bellissimo Super Actua OLED QHD+ da 6,7″ di ampiezza a 120Hz, tra i più luminosi in commercio.

Sorprendono le prestazioni offerte dal processore, il nuovo Google Tensor G3 che con l’intelligenza artificiale garantisce possibilità straordinarie soprattutto lato foto e video.

Il punto di forza di questo smartphone è la batteria che dura oltre 24 ore ma lo è anche il display. Con la sua luminosità, il pannello Super Actua del Pixel 8 Pro si guadagna i primi posti nelle classifiche di gradimento. Il vantaggio? Riuscire a leggere e a vedere qualsiasi immagine sullo smartphone anche sotto la luce del sole più accecante.

Non può non essere un vantaggio il prezzo, che grazie al 7% di sconto e al coupon da 100 € porta il Google Pixel 8 Pro a costare oggi solo 779 € con due anni di garanzia.