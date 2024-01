Google Pixel 8 Pro azzurro in sconto, scende di 150 € su Amazon

Al momento è difficile trovare smartphone che possano essere in grado di superare, in termini di specifiche tecniche, il Pixel 8 Pro di Google. Questo dispositivo è stato in grado di sorprendere per svariate caratteristiche, a partire da quelle estetiche fino ad arrivare a quelle riguardanti l’hardware.

Oggi ad offrire la grande opportunità è Amazon, che propone probabilmente la colorazione più bella ad un prezzo già sensibilmente più basso del listino. Basterà infatti spendere 949 €, risparmiando così il 5% rispetto a quei 1099 € del prezzo di lancio. Tutto comprenderà anche la spedizione rapida entro il 12 gennaio e soprattutto due anni di garanzia.

Il Google Pixel 8 Pro è un portento, ecco le sue specifiche

Il punto di forza di questo smartphone di Google è sicuramente il display, un’unità da 6,7″ che vanta una risoluzione pazzesca e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Si tratta di un display con oltre 2000 nits di luminosità, difficilmente disponibile in giro.

Oltre a questo la grande qualità viene data dal processore Google Tensor G3, coadiuvato in questo caso da una memoria interna da 128 GB. Nulla da dire sulla tripla fotocamera da 48 MP, al momento una delle migliori, e sulla batteria da 5000 mAh.

Basterà acquistarlo adesso per avere due anni di garanzia disponibili ma soprattutto la spedizione rapida entro giovedì a casa vostra. Eventualmente dovessero esserci problemi, ricordate di avere a disposizione 30 giorni di reso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.