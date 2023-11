Google Pixel 8 Pro, bomba al Cyber Monday: sconto di 100 € su Amazon

Ha attirato tantissimi curiosi già dalla fase pre-evento ufficiale caratterizzata dalle tante indiscrezioni, per poi fare “boom” alla sua prima uscita: si tratta della gamma Google Pixel 8. Il modello Pro, uno dei migliori top di gamma secondo gli esperti del settore, oggi è uno dei più richiesti in assoluto.

Complice il design, che si mixa perfettamente con un hardware da primo posto in classifica, il Pixel 8 Pro oggi è quel che serve a chi ha esigenze molto alte. La sua fotocamera tripla, il suo display super nitido e luminoso e l’hardware costituiscono il vero biglietto da visita di uno smartphone che farà fatica a non essere tra i primi per molti mesi.

Oggi su Amazon, con il Cyber Monday che chiude questa tornata di super sconti durata 10 giorni su Amazon, il prezzo scende. Con uno sconto del 9%, il sito e-commerce garantisce agli utenti il Google Pixel 8 Pro per 999 € invece che per 1099 €.

Il Pixel Pro di Google si conferma uno dei migliori, le specifiche

Dopo essersi guadagnato il favore della critica, il display da 6,7″ del Pixel 8 Pro ha fatto innamorare anche la categoria consumer. Gli utenti infatti hanno apprezzato la risoluzione in full HD+ del pannello OLED, in grado di mostrare una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Nota di merito anche per la tripla fotocamera, con sensore principale da 50 MP dotato di OIS, e per la batteria che vanta ben 19.54 Wh per un’autonomia che va fino a fine giornata.

Oltre a questo, grande impatto da parte dell’IA che implementa alla grande ogni aspetto del terminale, peraltro molto bello esteticamente.

Il Google Pixel 8 Pro oggi costa meno del solito grazie allo sconto Cyber Monday del 9%. Il prodotto ha infatti un costo finale di 999 €.

