Lo smartphone top di gamma di Google, il Pixel 8 Pro, oggi è protagonista di una strepitosa offerta su Amazon. Grazie allo sconto del 26%, che si traduce in un risparmio immediato di 285 euro, il dispositivo con display OLED Super Actua da 6,7 pollici e un comparto fotografico di livello professionale costa poco più di 800 euro. E la spedizione è compresa nel prezzo per tutti gli abbonati Prime.

Il Google Pixel 8 Pro eccelle in tutto, oggi anche nel prezzo (-26% Amazon)

Esteticamente, il Pixel 8 Pro riprende il design del modello precedente, con la struttura in alluminio lucido e il vetro posteriore opaco che conferiscono un aspetto solido e premium. Il display da 6,7 pollici, un Super Actua OLED, è il più luminoso di sempre per un Pixel e garantisce un’esperienza visiva immersiva e ricca di dettagli, anche sotto la luce diretta del sole.

Il vero punto di forza del Pixel 8 Pro è senza dubbio il suo sistema di fotocamere. Google ha infatti introdotto diverse novità rivoluzionarie, tra cui un nuovo sensore principale da 50 megapixel con un obiettivo grandangolare più ampio e luminoso, una ultra-wide Quad PD da 48 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 5x. Grazie a questa “ricetta”, lo smartphone di Google promette di scattare foto e registrare video (fino alla risoluzione 4K a 60 fps) di qualità eccezionale, in qualsiasi condizione di illuminazione.

Il Pixel 8 Pro è alimentato dal chip Google Tensor G3, che garantisce prestazioni fluide e reattive anche con le attività più impegnative. L’intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale in questo dispositivo, offrendo una serie di funzioni innovative come Magic Eraser per rimuovere oggetti indesiderati dalle foto, Real Tone per una rappresentazione più fedele delle diverse carnagioni e Live Translate per tradurre in tempo reale le conversazioni e i testi.

Il top di gamma di Big G, poi, è dotato di una batteria da 5050 mAh che garantisce un’autonomia di 24 ore con un uso tipico (fino a 72 ore con Risparmio Energetico Estremo). Supporta la ricarica rapida cablata da 30W e la ricarica wireless.