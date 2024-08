Google Pixel 9: a cinque giorni dalla presentazione ecco nuove foto

Ormai manca poco: solo cinque giorni e il nuovo evento Made by Google di quest’anno avrà luogo. Il colosso americano presenterà la sua serie Pixel 9 che nel frattempo non ha perso tempo a trapelare di nuovo sul web. Le nuove indiscrezioni di oggi sono intente a mostrare tutti e quattro i modelli della gamma, evidenziando la differenza di dimensioni che ci sono tra Pixel 9 Pro e 9 Pro XL. Inoltre sono stati rivelati anche una serie di accessori ufficiali ed è arrivata una nuova conferma per tutte le colorazioni.

Il famoso informatore del web Evan Blass, più comunemente noto a tutti con il nome evleaks su X, ha condiviso immagini ad alta risoluzione che lasciano praticamente spazio zero all’immaginazione.

Ancora nuova immagini dei Pixel 9 di Google, eccole qui

Le immagini trapelate in queste ore sul web mostrano tutti e quattro i modelli della serie Pixel 9, tra cui il Pixel 9 base, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Queste arrivano anche per confermare tutte le colorazioni che saranno disponibili al lancio.

Mentre le precedenti indiscrezioni che sono passate sul web hanno già rivelato la maggior parte dei dettagli sui dispositivi, la nuova serie di immagini trapelate è la prima a mostrare l’uno di fianco all’altro il Pixel 9 Pro e il 9 Pro XL. In questo modo è stato semplice evidenziare la differenza di dimensioni tra i due.

Dando un’occhiata più da vicino ai display dei due prodotti, si nota che hanno cornici simmetriche e un foro centrale riservato alla fotocamera selfie. Inoltre ecco anche tre cover di Google, quelle ufficiali tra cui una in pelle.

Questa è l’ennesima conferma che arriva riguardo ai modelli pronti a sbarcare sul mercato a partire dal 13 agosto. Ormai sembra non esserci più niente di nascosto, con gli utenti che non fanno altro che attendere la presentazione ufficiale.