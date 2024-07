Google Pixel 9: compare un nuovo video in cui è colorato di rosa

Qualche giorno fa è spuntato sul web un video di un Pixel 9 rosa pubblicato su “X” da un utente che ha consentito a tutti di avere una rapida panoramica dello smartphone. Nel video si vede chiaramente come chi lo possiede lo fa girare tra le sue mani proprio per mostrarne ogni lato.

I più critici riferiscono che questo colore potrebbe essere una sorta di vantaggio per Google, soprattutto sul mercato americano. Effettivamente non è scritto da nessuna parte che un telefono colorato di rosa possa essere indirizzato solo ed unicamente al pubblico femminile. In America potrebbe aiutare molto, ad esempio, il fatto che Lionel Messi indossi una maglietta rosa, quella dell’Inter Miami. Di certo non è stato il colore della casacca a rendere “La pulce” un giocatore più scarso, lasciandolo comunque con lo status di miglior calciatore al mondo.

Oggi è spuntato sul web un altro video che mostra ancora una volta il Pixel 9 rosa. Questo video però è diverso siccome mostra il dispositivo acceso con lo schermo attivo. In realtà qualcuno crede che potrebbe non essere lo stesso dispositivo mostrato da spento nel video di martedì. Il colore sarà ufficialmente presentato come Peonia. Altre opzioni di colore potrebbero includere nero, bianco e verde.

Google Pixel 9 ancora in video nella colorazione rosa, ma come saranno i nuovi top?

I più informati riferiscono che ci saranno tre varianti del Pixel 9 a partire da quella base con display da 6,24 pollici accompagnati da due fotocamere posteriori. Segue il modello 9 Pro con il suo display da 6,34 pollici e tre fotocamere, mentre a chiudere ecco il Pixel 9 Pro XL con il suo schermo da 6,73 pollici, anche in questo caso con tre fotocamere posteriori.

La serie Pixel 9 sarà alimentata dal processore Tensor G4 da 4 nm, SoC che presenterà una configurazione con un core CPU Cortex-X4 ad alte prestazioni con una velocità di clock che raggiunge un massimo di 3,1 GHz, tre Cortex-A720 ad alta efficienza con una velocità di clock che raggiunge il picco di 2,6 GHz e quattro core CPU Cortex-A520 ad alta efficienza con una velocità di clock massima di 1,95 GHz.