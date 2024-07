Google Pixel 9: ecco registrazione, trascrizione e riassunto delle chiamate

Mancano circa 15 giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone al nuovo evento Made By Google. L’azienda americana è pronta a svelare i suoi nuovi smartphone che renderanno la vita difficile agli attuali top di gamma che stanno monopolizzando il mercato. I nuovi Google Pixel 9 saranno in quattro, tutti i diversi tra loro per alcune caratteristiche. Ci saranno anche delle nuove funzioni a contraddistinguerli, tra cui qualcosa di totalmente nuovo come la feature chiamata “Call Notes“.

Questa potrebbe essere finalmente pronta per essere ufficializzata dopo mesi e mesi di anticipazioni. Ad ospitarla con tutta probabilità sarà proprio la nuova e prossima serie Pixel 9. L’opzione in arrivo consentirà agli utenti di poter registrare, trascrivere e persino riassumere le telefonate, tutto in modo simile alla funzionalità Apple Intelligence annunciata dall’azienda durante la WWDC.

I Google Pixel 9 avranno una funzione chiamata Call Notes: sarà rivoluzionaria

Qualcosa di molto simile alla prossima funzione chiamata Call Notes esiste già sul Pixel 8 Pro. La soluzione in questione è un’app che si chiama Recorder e consente già agli utenti di registrare conversazioni reali tra le persone (e non le telefonate), trascriverle e fornire un riepilogo dei contenuti. Questo processo avviene completamente offline, senza il bisogno di una connessione Internet. L’app in questione fa capire che le basi per il lancio di Call Notes sono dunque già presenti nella serie Pixel 8, ma semplicemente non sono ancora state estese alle telefonate.

La prospettiva che Call Notes arrivi sulla serie Pixel 9 è ulteriormente rafforzata dal fatto che iOS è pronto a ricevere una funzionalità simile. Tuttavia, è probabile che Google potrebbe inizialmente riservare questa funzionalità come esclusiva per la serie Pixel 9. Il lancio ufficiale dell’intera gamma è previsto per il 13 agosto. Saranno ben quattro i telefoni che arriveranno tra i quali ci sarà anche il nuovo Google Pixel 9 Pro XL, oltre ad un nuovo modello Fold.