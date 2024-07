Google Pixel 9 Pro Fold: i dettagli su batteria e velocità di carica

Finalmente gli utenti potranno vedere la seconda generazione dello smartphone pieghevole di Google, il quale questa volta, secondo quanto riportato, si chiamerà Pixel 9 Pro Fold, successore del Pixel Fold dell’anno scorso. Ci saranno molte novità su questo dispositivo, ma come sarà la situazione legata all’autonomia e alla batteria in generale? Questa è la domanda che molti utenti si stanno ponendo.

I dispositivi pieghevoli non sono esattamente noti per la loro incredibile durata della batteria, in quanto possono consumare molta più energia a seconda di come li si usa. Ecco perché è un aspetto molto importante su cui gli utenti non vedono l’ora di saperne di più.

Google Pixel 9 Pro Fold: sono previsti grandi aggiornamenti della batteria

Una certificazione NCC ha rivelato che il Pixel 9 Pro Fold di Google vedrà in realtà un downgrade rispetto al suo predecessore, almeno per quanto riguarda la capacità della batteria.

La certificazione mostra infatti un’unità da 4.560 mAh, che è più piccola di quella da 4.821 mAh installate nel Pixel Fold. In percentuale, ciò equivale a circa il 5% di differenza a favore del modello precedente. La capacità della batteria del Pixel 9 Pro Fold è suddivisa tra due celle, una da 1.183 mAh e un’altra da 3.377 mAh che lavorano insieme, come nella maggior parte dei dispositivi pieghevoli.

Gli utenti si aspettano che il nuovo processore Tensor G4 abbia una migliore efficienza energetica rispetto al Tensor G3 della generazione precedente. Questo contribuirebbe a prolungare la durata della batteria.

Lo stesso database NCC che ha rivelato la capacità della batteria del Pixel 9 Pro Fold dice anche che sarà in grado di ricaricarsi tramite cavo ad una potenza di 32,76 W. Si tratta di un valore medio, quindi non ci si può fidare completamente. Questo lascia pensare che non ci saranno grossi cambiamenti in termini di velocità di ricarica, contrariamente a quella wireless che potrebbe arrivare a 23 W come gli altri modelli Pixel Pro. Per quanto riguarda invece la ricarica inversa, sembra che il nuovo modello ne sarà provvisto: avrà una potenza di 5W.