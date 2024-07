Dopo i tanti (troppi) leak delle ultime settimane, Google ha scelto di mostrare in anteprima il design sia del Pixel 9 Pro che del 9 Pro Fold, confermando di fatto le indiscrezione diffuse in rete. Oggi però si scopre qualcosa in più, ovvero alcune specifiche tecniche del Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro XL con 16GB di RAM e modem Samsung: la conferma

Già ad aprile circolavano voci su un inedito smartphone di Google con 128GB di archiviazione e ben 16GB di memoria RAM. Una notizia non di scarso interesse, dal momento che ad oggi, nessuno smartphone di Big G può contare su più di 12GB di RAM. A questo si aggiungeva poi il rumor circa un nuovo modem firmato Samsung, ovvero l’Exynos 5400 presentato proprio ad aprile di quest’anno.

Ebbene, oggi giungono conferme su entrambe le specifiche. Su XDA, infatti, sono state condivise alcune foto scattate a quello che dovrebbe essere il Pixel 9 Pro XL (nome in codice “komodo”), dotato di 16GB di RAM LPDDR5 e 256GB di archiviazione interna. Come mai questo upgrade della RAM? Di ufficiale non c’è ancora nulla, sia chiaro, ma è abbastanza facile intuire il motivo. Google è tra le aziende che stanno maggiormente puntando sull’intelligenza artificiale, e i modelli on-device sono particolarmente dispendiosi.

RAM a parte, questo leak conferma anche che il dispositivo utilizza il sopracitato modem Exynos 5400. Il dettaglio non passa inosservato in “Baseband Rev.“, dove “5400” prende il posto di “5300” (il Pixel 8 utilizza l’Eyxnos 5300, ndr).

Il modem di Samsung è basato sull’ultimo standard 3GPP Release 17 e supporta una velocità massima di trasmissione dati di 14,79 Gbps. Certo, è impossibile o quasi raggiungere una velocità di questo tipo nella vita reale, ma in senso più generale, un miglioramento delle performance sarà riscontrabile. Il modem è realizzato con processo produttivo a 4nm, proprio come il Tensor G4, e quasi sicuramente sarà impiegato su tutta la gamma Pixel 9.

L’appuntamento per la presentazione ufficiale è fissato per il 13 agosto.