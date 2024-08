Google Pixel 9 sarà dotato di un jack per le cuffie?

Mancano ormai poche ore al lancio dei tanto attesi Google Pixel 9. I nuovi smartphone potranno contare sull’Intelligenza Artificiale con Gemini e fotocamere avanzate. Molti utenti si stanno però facendo una domanda relativa a una funzionalità molto più semplice: Pixel 9 sarà dotato di un jack per le cuffie?

Per chi si aspettava questa soluzione relativa alla connettività abbiamo cattive notizie. I nuovi dispositivi di Google ne saranno infatti sprovvisti, con nessuna eccezione, neanche per il più grande della famiglia, ovvero Pixel 9 Pro Fold. Gli smartphone della gamma offriranno solo una porta USB-C ma, chi ha ama le cuffie cablate, non potrà utilizzare tale accessorio.

D’altro canto questa non è una notizia così clamorosa. Già nelle passate generazioni Google ha dimostrato di non apprezzare particolarmente i jack per le cuffie, eliminando del tutto tale presa a partire dal Pixel 6a.

Niente jack per le cuffie? Ecco le soluzioni alternative

Questa scelta di design comporta l’impossibilità di ascoltare la musica tramite un Pixel 9? Nulla di più falso. In realtà esistono diverse tecniche per collegare cuffie (ma anche speaker esterni) al dispositivo, ovviamente senza passare per il classico jack.

Affidarsi a una connessione Bluetooth è la soluzione più logica. Stiamo parlando di una tecnologia collaudata, che permette anche di eliminare fastidiosi fili. L’aspetto negativo delle cuffie Bluetooth è la necessità di controllare le batterie costantemente. Tali dispositivi sono ormai molto meno costosi rispetto al passato e, con qualche decina di euro di spesa è possibile ottenere prodotti di alto livello.

Esistono poi, per chi vuole restare fedele ai cavi, adattatori da USB-C a 3,5 mm, che permettono di “convertire” le cuffie con classico jack sfruttando la presa USB del telefono. Unica grande controindicazione è che, di fatto, adottando questa soluzione si va a occupare la presa per la carica dello smartphone.