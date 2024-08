Google Pixel 9a è già finito sul web: ecco le prime immagini

Sembra che ultimamente Google faccia molta fatica a uscire fuori dalla forte luce dei riflettori. Dopo il lancio della sua ultima gamma smartphone Pixel 9, il colosso mondiale della tecnologia continua a far parlare di sé anche se in maniera trasversale. Continuano infatti a venire fuori dei nuovi rumor, in questo caso riguardanti il prossimo smartphone che andrà ad unirsi alla nona edizione.

Sebbene sia effettivamente troppo presto per sapere qualcosa di certo sul Pixel 9a, una fonte molto affidabile afferma di aver trovato immagini che mostrano proprio questo dispositivo sotto forma di prototipo su un gruppo privato di Facebook.

Google Pixel 9a spunta già sul web: queste sono le prime immagini del prototipo

Sembra certamente una storia poco credibile ma intanto la notizia gira sul web vorticosamente: sono spuntato in giro due fotografie del prossimo smartphone della linea Pixel di Google. Il Pixel 9a fa dunque già parlare di sé: nelle immagini in questione si vede un segno utilizzato su numerosi prototipi Pixel in passato e, sebbene ciò ovviamente non escluda la possibilità che si tratti solo di un fake, c’è una sicurezza, ovvero che il prodotto è stato effettivamente realizzato da Google. Lo schermo è grande, le cornici sono piccole e c’è anche un nuovo modulo fotocamera.

Nel caso in cui quello raffigurato in queste foto dovesse essere il vero Pixel 9a, le differenze con il Pixel 8a di quest’anno sono piuttosto evidenti. A prima vista, questo smartphone è davvero grande e mostra cornici molto sottili e quasi simmetriche.

Il modulo a doppia fotocamera potrebbe essere molto più sottile, piccolo e dunque meno ingombrante con un flash LED separato sul lato. Ciò consentirebbe al Pixel 9a di essere complessivamente più sottile del suo predecessore, o almeno di adottare una batteria più grande senza aumentare molto lo spessore. Al momento sono solo indiscrezioni ma già c’è fermento in giro.