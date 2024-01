Google Pixel Buds A-Series, gli auricolari scontati del 16% su Amazon

L’attuale mondo della tecnologia e dell’elettronica è talmente pieno di cuffie ed auricolari di ogni genere, che la scelta spesso risulta difficile. Quando salgono in cattedra però i principali marchi, è semplicissimo capire su quale mirare e Google è uno di questi.

Con i suoi Pixel Buds A-Series, il colosso è riuscito a dare un gran segnale, soprattutto in termini di qualità. Del resto queste cuffie sono dotate di funzionalità davvero ottime che non hanno nulla da invidiare a concorrenti che però presentano prezzi molto più alti.

Google infatti offre questi auricolari con un costo ridotto rispetto agli altri, ma oggi la situazione è ancora più interessante: c’è un’offerta a tempo su Amazon. Il colosso e-commerce rende disponibile il prodotto nella colorazione verde oliva con il 16% di sconto e con un prezzo totale di 79 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione sarà a casa vostra entro il 5 gennaio.

I Google Pixel Buds A-Series sono in sconto, ecco le loro caratteristiche

Gli auricolari sono molto comodi da indossare e offrono altoparlanti con drive dinamici da 12 mm. I Pixel Buds A-Series hanno una batteria a lunga durata e sono in grado, con la custodia di Ricarica al seguito, di durare fino a 24 ore. Per il resto, l’audio è nitido e potente in termini di bassi, davvero soddisfacente.

Questi auricolari di Google sono una vera e propria icona di stile, quasi a rappresentare l’eleganza del marchio tutta in pochi centimetri. Le loro caratteristiche tecniche spiccano su quelle di altri prodotti simili, oggi anche grazie al prezzo di vendita speciale.

Parliamo infatti di un prodotto che vanta specifiche di gran livello ma soprattutto un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. I Google Pixel Buds A-Series sono disponibili oggi in sconto con il 16% in meno e per un totale di soli 79 €. Potrete ricevere già venerdì a casa vostra e con i soliti due anni di garanzia che vi tutelano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.