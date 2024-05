La percentuale di richiesta ha già superato il 60%, quindi è consigliabile non perdere altro tempo. Gli auricolari wireless Google Pixel Buds Pro sono al momento scontati del 43% su Amazon (sul prezzo di listino) e costano quindi solo 130,80 euro, compresa spedizione.

Google Pixel Buds Pro al minimo storico su Amazon con lo sconto del 43%

Con un design compatto e leggero, i Google Pixel Buds Pro si adattano comodamente all’orecchio grazie ai morbidi auricolari in silicone. La custodia di ricarica, anch’essa compatta, si apre con un semplice gesto e ricarica gli auricolari in modo wireless.

Gli auricolari wireless di Big G offrono un’esperienza audio ricca e dettagliata, con bassi potenti e alti cristallini. La tecnologia di equalizzazione regola automaticamente il volume in base all’ambiente circostante, garantendo un’esperienza di ascolto ottimale in ogni situazione. E non manca la cancellazione attiva del rumore (ANC), in grado di bloccare efficacemente i rumori esterni, permettendo di immergersi completamente nella propria musica o nei podcast preferiti. La modalità Trasparenza consente invece di rimanere consapevoli di ciò che accade intorno senza dover togliere gli auricolari.

I Google Pixel Buds Pro integrano ovviamente l’Assistente Google, permettendo di controllare la riproduzione musicale, effettuare chiamate, impostare promemoria e ricevere notifiche con semplici comandi vocali.

Come è scontato che sia, i Pixel Buds Pro brillano quando abbinati a uno smartphone Pixel. L’accoppiamento è immediato e la connessione è stabile, mentre l’app Pixel Buds permette di personalizzare i controlli touch, regolare l’intensità dell’ANC e attivare la funzione “Suono adattivo” che ottimizza l’audio in base all’ambiente circostante.

I Pixel Buds Pro, infine, offrono un’autonomia di circa 7 ore con una singola carica, con la custodia che garantisce ulteriori 20 ore di ricarica.