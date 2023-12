Google Pixel Buds Pro in sconto al 26% su Amazon, che prezzo!

Scegliere il proprio nuovo paio di cuffie da portare dietro non è mai semplice, ma in questo caso tutto si semplifica. A pensarci è come sempre Amazon che propone infatti uno dei dispositivi migliori in assoluto, che consiste in un prodotto di Google. I Pixel Buds Pro sono infatti ineccepibili dal punto di vista sia della qualità costruttiva che della qualità in termini di audio.

Si tratta di auricolari wireless dotati di cancellazione attiva del rumore che riescono a fornire una grande esperienza. Grazie al 26% di sconto che è oggi attivo su Amazon, il prezzo finale sarà di soli 169 € invece che di 229 €. La spedizione è prevista al massimo entro il 22 dicembre con due anni di garanzia attivi.

I Google Pixel Buds Pro sono in promo, ecco le specifiche

Dotati di un design davvero unico nel loro genere, questi Google Pixel Buds Pro hanno diverse caratteristiche di gran livello. La cancellazione attiva del rumore isolerà gli utenti dal mondo esterno mentre l’app Pixel Buds si occuperà di indicare tutti gli aspetti anche in merito alla potenza del volume.

A bordo ci sono dei driver da 11 mm che garantiscono un suono profondo e limpido, proprio come piace a chi acquista degli auricolari Premium. In termini di autonomia si arriva a 24 ore compresa la custodia di ricarica.

Oggi potreste essere di fronte alla scelta giusta per quanto concerne gli auricolari. Amazon consente a tutti di acquistare con il 26% di sconto un prodotto che raramente è disponibile, il quale peraltro oggi si presenta anche con un netto ribasso rispetto al solito.

I Pixel Buds Pro di Google costano ben 60 € in meno rispetto al prezzo di base ed è per questo che vanno valutati. Il prezzo è di soli 169 € con spedizione rapida e inoltre ci saranno anche due anni di garanzia, con la possibilità di reso fino al 31 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.