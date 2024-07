Google Pixel Pro XL, spunta sul web un nuovo video

Il 13 agosto prossimo si terrà il prossimo evento Made by Google e dunque arriverà la nuova gamma smartphone. I telefoni che saranno svelati apparterranno alla gamma Pixel: sono in arrivo i Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Oltre alle tante indiscrezioni è stata proprio Google stessa a stuzzicare gli utenti pubblicando persino un video promozionale che riguarda il modello 9 Pro.

In genere il colosso rilascia prima le immagini reali dei suoi smartphone così da ridurre al minimo l’importanza delle indiscrezioni che vengono pubblicate sul web. Le notizie di questa giornata riguarderebbero addirittura un video spuntato su YouTube.

Il Google Pixel 9 Pro XL compare in un video in carne ed ossa

Oggi è spuntato sul web qualcosa di diverso che tutti i fan avranno certamente voglia di vedere. Un abbonato di YouTube in Ucraina sarebbe riuscito ad ottenere un modello del Pixel 9 Pro XL in versione non definitiva e lo ha filmato. Anche se il dispositivo non è acceso, il video dura quasi 20 minuti, offrendo una panoramica del dispositivo. Quello che si può notare è quanto siano arrotondati gli angoli, proprio come annunciato ed anticipato.

Un’altra differenza rispetto ai modelli del passato è che i bordi del Pixel 9 Pro XL sono piatti, proprio simili a quelli dell’iPhone. Si può notare dunque come i bordi arrotondati si adattino meglio a questo design. Il cambiamento nel design conferisce al Pixel 9 Pro XL un aspetto che richiama proprio l’iPhone 15 Pro Max, anche se la barra della fotocamera non assomiglia ovviamente al modulo di quella posteriore del celebre melafonino di Apple.

Le cornici poi sono più sottili di quelle dell’iPhone 15 Pro Max. Il video poi continua con il confronto tra il Pixel 9 Pro XL e gli attuali telefoni di fascia alta tra cui, appunto, l’iPhone 15 Pro Max e il Samsung Galaxy S24 Ultra.

Mancano poco più di due settimane all’evento Made by Google e con quattro nuovi telefoni, il colosso potrebbe monopolizzare l’attenzione.