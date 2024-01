Google Pixel, utenti di nuovo alle prese con il bug dell'archiviazione

Il grande entusiasmo che scaturiscono i dispositivi Google Pixel al lancio spesso viene spento da problematiche ormai ricorrenti. Non è infatti la prima volta che gli utenti si ritrovano a fronteggiare una complicazione riguardante lo storage interno. Coloro che utilizzano più profili sui propri dispositivi infatti sono soggetti spesso ad un bug molto fastidioso che ha interessato lo spazio di archiviazione degli smartphone Pixel con a bordo il sistema operativo Android 14.

La problematica si è verificata in più casi lo scorso mese di ottobre ed è tornata proprio in questi giorni. Alcune voci molto affidabili riferiscono che il tutto dovrebbe essere dovuto all’aggiornamento del sistema Google Play di gennaio 2024.

Google Pixel, torna di moda il problema all’archiviazione interna

Mentre tutto sembrava andare bene con gli utenti intenti a godersi i loro Google Pixel, il nuovo aggiornamento del sistema Google Play di gennaio avrebbe apparentemente riportato alla luce un problema molto temuto.

Il riproporsi di questa situazione ha lasciato gli utenti di stucco, siccome credevano di aver lasciato alle spalle una situazione alquanto scomoda. Lo scorso mese di ottobre 2023 infatti si erano ritrovati ad avere problemi di accesso allo spazio di archiviazione interno dei loro Pixel.

Proprio come nel caso del bug che li ha colpiti qualche mese fa, i dispositivi Pixel con Android 14 si ritrovano ancora una volta con una serie di problemi tecnici. L’app della fotocamera non si apre, l’app File non visualizza nulla se non una schermata totalmente vuota, gli screenshot scompaiono misteriosamente e lo spazio di archiviazione disponibile diminuisce senza un apparente motivo, pur avendo molto spazio libero.

Al momento Google non ha ancora espresso il suo parere in merito alla questione. Gli utenti si auspicano che, come l’ultima volta, il colosso sia in grado di porre rimedio alla problematica. Nel frattempo, nel caso in cui doveste ancora richiedere l’aggiornamento di sistema di gennaio per Google play, vi consigliamo di attendere.