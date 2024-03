Google Pixel Watch 2 al minimo storico con le Offerte di Primavera

Tra gli smartwatch da tenere d’occhio durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon c’è anche il Google Pixel Watch 2. L’indossabile di ultima generazione di Big G è infatti al nuovo minimo storico (grazie allo sconto del 29% sul prezzo di listino) e offre tutte quelle funzionalità per monitorare in modo preciso sia la salute che l’attività fisica.

Google Pixel Watch 2: risparmia più di 100€ con le Offerte di Primavera di Amazon

Il Pixel Watch 2 è uno smartwatch che consente agli utenti di monitorare parametri riguardanti la salute e l’attività fisica, ma anche la sicurezza e la produttività.

Tra le caratteristiche più interessanti c’è il nuovo sensore di rilevazione della frequenza cardiaca a multipropagazione, che garantisce una migliore qualità del segnale. Possibile grazie alla tecnologia Fitbit, questo sensore passa dalla modalità a propagazione alla multipropagazione (e viceversa) in base al tipo di attività in svolgimento. Durante un esercizio, sfrutta LED e fotodiodi per misurare in modo preciso il battito dell’utente da posizioni e angolazioni diverse.

La stessa tecnologia Fitbit aiuta a monitorare la risposta del corpo a un potenziale stato di stress o di agitazione e lo fa analizzando gli input del sensore cEDA, la variabilità del battito cardiaco, la frequenza cardiaca e anche la temperatura cutanea. In caso di stress, lo smartwatch e l’app Fitbit suggeriscono alcuni “soluzioni”, come una camminata o un’esercizio di respirazione guidata.

La principale novità riguardante l’attività fisica è il programma di fitness avanzato che guida l’utente tramite segnali vocali e aptici a raggiungere i proprio obiettivi.

Poi, in termini di sicurezza, oltre alla già esistente funzionalità SOS Emergenze, il Pixel Watch 2 supporta il controllo di sicurezza per la programmazione di un timer per situazioni specifiche (così amici e parenti sapranno dove l’utente si trova in quel preciso momento della giornata) e anche la condivisione di emergenza, che – come suggerisce il nome – permette di condividere in tempo reale la propria posizione e/o di attivare le informazioni mediche da fornire ai servizi di soccorso.