Google Pixel Watch 3: cosa volere di più da un dispositivo indossabile

Il nuovo Google Pixel Watch 3 rappresenta un balzo in avanti significativo nel mondo degli smartwatch, offrendo un design elegante, prestazioni migliorate e una serie di funzionalità avanzate per il fitness e la salute. Grazie a una batteria di lunga durata e all’integrazione più profonda con l’ecosistema Google, Pixel Watch 3 si distingue come il dispositivo indossabile più completo e potente mai progettato e realizzato dall’azienda di Mountain View.

Pixel Watch 3: design raffinato racchiuso in un dispositivo compatto

Pixel Watch 3 è proposto in due differenti versioni: accanto a quella da 41 mm, Google ha introdotto un modello da 45 mm per venire incontro alle esigenze di stile e comfort manifestate da ciascun utente. Entrambe le varianti vantano l’utilizzo di un display Actua di ultima generazione, con una luminosità massima di 2.000 nits, ideale per monitorare le statistiche di allenamento anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, i display si adattano automaticamente all’ambiente circostante, riducendo la luminosità fino a 1 nit in situazioni di scarsa illuminazione. Utile anche per dare un’occhiata allo smartwatch durante la visione di un film al cinema.

Il modello da 45 mm offre uno schermo più grande del 40% rispetto al Pixel Watch 2, mentre il modello da 41 mm fa registrare un aumento del 10% in termini di dimensioni del display. Questi miglioramenti non solo offrono un’esperienza visiva più coinvolgente, ma contribuiscono anche a una maggiore efficienza energetica, grazie a frequenze di aggiornamento variabili che vanno da 60 Hz fino a 1 Hz in modalità always-on-display.

Prestazioni potenziate e maggiore autonomia

Grazie a un’architettura ibrida altamente efficiente e al sistema operativo Wear OS 5, Pixel Watch 3 garantisce un’autonomia generosa. L’orologio utilizza l’apprendimento automatico per rilevare automaticamente il sonno e attivare la modalità notturna, disattivando le notifiche e il display always-on per un sonno senza interruzioni e un risparmio energetico ottimale.

Una nuova modalità di risparmio energetico estende la durata della batteria fino a 36 ore, senza compromettere il monitoraggio della salute e del fitness o le funzioni di sicurezza. Il modello da 45 mm dispone di una batteria più grande del 35% rispetto alla versione precedente, mentre il modello da 41 mm si ricarica il 20% più velocemente, risparmiando fino a 15 minuti per una ricarica completa.

Strumenti avanzati per le attività sportive

Quando si parla di fitness in generale, non si fa riferimento solo alle attività di allenamento più intense, ma anche al recupero e alla cura del proprio corpo. Il Pixel Watch 3 introduce tre nuovi strumenti per aiutarti a trovare l’equilibrio perfetto tra allenamento e riposo: Daily Readiness, Cardio Load e Target Load.

Daily Readiness analizza in modo approfondito le metriche chiave del recupero, come la frequenza cardiaca a riposo, la variabilità della frequenza del cuore (HRV) e il sonno, offrendo una visione più completa di quanto il fisico sia davvero pronto per affrontare gli allenamenti quotidiani.

Cardio Load tiene traccia dello sforzo cardiaco e delle risposte rilevate durante l’attività fisica, monitorando le tendenze nel tempo per evitare sovrallenamenti o allenamenti insufficienti.

Target Load, invece, fornisce un obiettivo personalizzato per l’allenamento, guidando l’utente verso il miglioramento della forma fisica senza trascurare i tempi di recupero.

Tutte queste informazioni vengono organizzate e presentate nel nuovo Fitbit Morning Brief, un riepilogo giornaliero che include il sonno, la risposta fisica, il carico cardiaco e l’andamento verso l’obiettivo settimanale di esercizio, insieme a dettagli sul meteo e avvisi personalizzati sulle metriche vitali.

Nuovi strumenti per i runner

Pixel Watch 3 è progettato pensando anche ai corridori, con strumenti potenti per pianificare, monitorare e analizzare le corse. Il nuovo Workout Builder permette di creare allenamenti personalizzati, impostando obiettivi per distanza, tempo, ritmo; vi è anche la possibilità di creare facilmente ripetizioni per allenamenti a intervalli.

Grazie al feedback aptico e alla guida audio in tempo reale, il Pixel Watch 3 aiuta a rimanere sul ritmo giusto, monitorando continuamente la frequenza cardiaca con la massima precisione. Dopo la corsa, l’orologio offre un’analisi dettagliata della forma fisica, monitorando parametri come la cadenza dei passi, la lunghezza e l’altezza delle falcate e il tempo di contatto con il suolo.

Gli utenti Premium di Fitbit possono usufruire di raccomandazioni giornaliere di corsa basate sull’intelligenza artificiale di Google, personalizzate in base ai loro allenamenti precedenti. Inoltre, è possibile accedere a una varietà di classi di allenamento addizionali, per arricchire ulteriormente la propria routine giornaliera.

Innovazione salva-vita: rilevamento della perdita di polso

Una delle innovazioni più significative introdotte dal Pixel Watch 3 è la funzionalità capace di riconoscere eventi di perdita di polso, che possono verificarsi quando il cuore smette improvvisamente di battere, una condizione di emergenza medica in cui ogni minuto è cruciale. Questa funzione può fare la differenza in situazioni di arresto cardiaco, avvelenamento o in altri frangenti critici, specialmente quando la persona si trova da sola.

In caso di rilevamento di un evento di perdita di polso, il Pixel Watch 3 è in grado di chiamare automaticamente i servizi di emergenza, inviando un messaggio con il contesto critico e la posizione dell’utente.

Integrazione completa con l’ecosistema Google

Chi acquista uno smartwatch come Pixel Watch 3, può beneficiare di un dispositivo versatile in grado di immergersi perfettamente nell’ecosistema Google.

Funziona come un telecomando da polso per Google TV, consente di visualizzare i feed delle telecamere di sicurezza tramite l’app Google Home e permette di prendere appunti vocali con la nuova app Pixel Recorder. Inoltre, grazie al chip Ultra-Wideband, è possibile usare il dispositivo indossabile per sbloccare lo smartphone o avviare la propria autovettura.

Google Pixel Watch 3 al microscopio: ecco tutte le specifiche

Specifiche Tecniche Google Pixel Watch 3 (45 mm)

Categoria Dettagli Colori Nero opaco (cassa in alluminio, cinturino sportivo nero ossidiana), Argento lucido (cassa in alluminio, cinturino sportivo grigio creta), Grigio opaco (cassa in alluminio, cinturino sportivo grigio verde) Materiali e Finiture Scocca in alluminio riciclato al 100%, cinturino sportivo in fluoroelastomero con rivestimento soft-touch Dimensioni e Peso Diametro: 45 mm, Altezza: 12,3 mm, Peso: 37 g (senza cinturino) Display Display Actua, Vetro 3D Corning® Gorilla® Glass 5, AMOLED LTPO 320 PPI, Fino a 2000 nit (max), Display sempre attivo Connettività 4G LTE, UMTS, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, Banda ultralarga, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS Compatibilità Compatibile con Android 10.0 o versioni successive, richiede Account Google e app Google Pixel Watch Taglia del Cinturino Small (150-185 mm), Large (165-215 mm) Alimentazione e Batteria 420 mAh, Fino a 24 ore con display sempre attivo, Fino a 36 ore con risparmio energetico, Ricarica rapida: 50% in 28 min, 80% in 50 min, 100% in 80 min Chip Qualcomm SW5100, Co-processore Cortex M33 Sistema Operativo Wear OS 5.0 Memoria 32 GB flash eMMC, 2 GB SDRAM Sensori Bussola, Altimetro, Sensori SpO2, ECG, Frequenza cardiaca, Accelerometro, Giroscopio, Sensore luce ambientale, Sensore cEDA, Sensore temperatura cutanea, Barometro, Magnetometro Interazione Pulsante laterale, Corona con tecnologia aptica Audio Microfono e altoparlante integrati Resistenza Vetro 3D Corning® Gorilla® Glass 5, 5 ATM, IP68 Contenuto della Confezione Google Pixel Watch 3 (45 mm), Cinturino sportivo (small e large), Cavo di ricarica rapida USB-C®, Guida rapida Garanzia 2 anni (Australia, Francia, Regno Unito, SEE, Svizzera) Sostenibilità Scocca in alluminio riciclato al 100%, Magneti con terre rare riciclate al 100%, Stagno riciclato al 100% per la saldatura, Confezioni composte al 100% da materiali privi di plastica

Specifiche Tecniche Google Pixel Watch 3 (41 mm)

Categoria Dettagli Colori Nero opaco (cassa in alluminio, cinturino sportivo nero ossidiana), Argento lucido (cassa in alluminio, cinturino sportivo grigio creta), Oro champagne (cassa in alluminio, cinturino sportivo grigio verde), Rosa quarzo (cassa in alluminio, cinturino sportivo rosa quarzo) Materiali e Finiture Scocca in alluminio riciclato al 100%, cinturino sportivo in fluoroelastomero con rivestimento soft-touch Dimensioni e Peso Diametro: 41 mm, Altezza: 12,3 mm, Peso: 31 g (senza cinturino) Display Display Actua, Vetro 3D Corning® Gorilla® Glass 5, AMOLED LTPO 320 PPI, Fino a 2000 nit (max), Display sempre attivo Connettività 4G LTE, UMTS, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, Banda ultralarga, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS Compatibilità Compatibile con Android 10.0 o versioni successive, richiede Account Google e app Google Pixel Watch Taglia del Cinturino Small (130-175 mm), Large (165-210 mm) Alimentazione e Batteria 307 mAh, Fino a 24 ore con display sempre attivo, Fino a 36 ore con risparmio energetico, Ricarica rapida: 50% in 24 min, 80% in 35 min, 100% in 60 min Chip Qualcomm SW5100, Co-processore Cortex M33 Sistema Operativo Wear OS 5.0 Memoria 32 GB flash eMMC, 2 GB SDRAM Sensori Bussola, Altimetro, Sensori SpO2, ECG, Frequenza cardiaca, Accelerometro, Giroscopio, Sensore luce ambientale, Sensore cEDA, Sensore temperatura cutanea, Barometro, Magnetometro Interazione Pulsante laterale, Corona con tecnologia aptica Audio Microfono e altoparlante integrati Resistenza Vetro 3D Corning® Gorilla® Glass 5, 5 ATM, IP68 Contenuto della Confezione Google Pixel Watch 3 (41 mm), Cinturino sportivo (small e large), Cavo di ricarica rapida USB-C®, Guida rapida Garanzia 2 anni (Australia, Francia, Regno Unito, SEE, Svizzera) Sostenibilità Scocca in alluminio riciclato al 100%, Magneti con terre rare riciclate al 100%, Stagno riciclato al 100% per la saldatura, Confezioni composte al 100% da materiali privi di plastica

Conclusioni

Il Google Pixel Watch 3 non è solo uno smartwatch, ma un compagno intelligente che può migliorare la tua vita quotidiana e la tua salute. Con nuove dimensioni, una gamma di funzionalità fitness avanzate, l’innovativo rilevamento della perdita di polso e una profonda integrazione con Google, questo orologio si posiziona come il dispositivo definitivo per chi cerca il meglio in termini di tecnologia indossabile.

È disponibile in vari colori e stili, con la possibilità di personalizzarlo con una vasta gamma di cinturini in diversi materiali, inclusi pelle, metallo e tessuto. Il modello da 41 mm è disponibile in Obsidian, Porcelain e Hazel; la versione da 45 mm debutta con una nuova cassa in alluminio Hazel e cinturino abbinato.