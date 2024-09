Google Pixel Watch 3: ecco fino a quando riceverà aggiornamenti

Google ha mantenuto la promessa e ha presentato ad agosto la gamma di smartphone Pixel 9 e anche il Pixel Watch 3, il suo smartwatch di ultima generazione. Le spedizioni dell’indossabile, quest’anno articolato in due misure (41 e 45 mm), non sono ancora iniziate, ma il colosso di Mountain View ha diffuso importanti informazioni che potrebbero essere utili ai potenziali acquirenti.

Nel documento di supporto ufficiale, Google rivela che il Pixel Watch 3 sarà supportato con gli aggiornamenti per almeno 3 anni. Detta in altri termini, gli utenti potranno scaricare almeno tre major update di Wear OS, il sistema operativo dell’indossabile. Si poteva fare di più? Forse sì, considerando la politica adottata da Big G per gli smartphone, ovvero almeno 7 anni di aggiornamenti.

In queste tre anni, l’azienda rilascerà aggiornamenti che porteranno con sé nuove funzionalità, novità dal punto di vista dell’UI e anche le dovute patch di sicurezza. Questa stessa strategia è stata adottata anche per il Pixel Watch 2, che sarà supportato almeno fino ad ottobre del 2026. Per quanto riguarda invece la prima generazione dello smartwatch, il termine è fissato per ottobre del 2025.

Per gli smartphone della gamma Pixel 9 (tra cui il pieghevole Pixel 9 Pro Fold), Google ha promesso sette anni di aggiornamenti software, ovvero fino all’agosto del 2031. Sotto questo punto di vista, l’azienda si è allineata ad Apple e Samsung, altri colossi che non deludono le aspettative degli utenti in fatto di supporto negli anni.

Google Pixel Watch 3: caratteristiche e prezzi

Lo smartwatch arriva con un design che non è stato ritoccato rispetto al passato. La cassa circolare da 41 o 45mm è in allumino ed è abbinata ad un cinturino sportivo in silicone disponibile in diverse colorazioni. Il display è un Actua AMOLED LTPO a 320 PPI con 2000 nit di luminosità massima e frequenza di aggiornamento massima di 60Hz.

Lo smartwatch è ovviamente pensato soprattutto per aiutare l’utente a monitorare salute e attività fisica, e ha un’autonomia di circa 24 ore con un uso tipico.

I prezzi per il mercato italiano sono di 399 euro per il modello da 41mm e di 449 euro per quello da 45mm.