Google Play Film: confermato l’addio su Android TV dal 17 gennaio

Google sta per abbandonare completamente Google Play Film (Google Play Movies & TV). Già lo scorso ottobre, Google aveva reindirizzato gli utenti Android e iOS verso l’app Google TV, aveva rimosso l’app da ogni sistema Roku, dalla maggior parte delle smart TV e ritirato l’app da Android TV. In un post recentemente pubblicato sulla pagina di supporto di Android TV, l’azienda di Mountain View ha comunque sottolineato, che gli utenti che hanno acquistato un film su Google Play Film (compresi i noleggi attivi) su Android TV, Google TV, l’app mobile Google TV (Android e iOS) e YouTube, non perderanno i loro acquisti dopo che la piattaforma cesserà di esistere. Le modifiche al servizio dovrebbero essere effettive dal 17 gennaio 2024.

Google Play Film: le modifiche in arrivo dal 17 gennaio

L’azienda di Mountain View ha spiegato che, dal prossimo gennaio, gli utenti che dispongono di una TV o di un dispositivo di streaming basato su Android TV, possono guardare i film acquistati (o ciò che si desideri noleggiare) dalla scheda Shop. In questa sezione sarà presente la barra “La tua libreria”, in cui sarà possibile recuperare tutti i contenuti. Se si dispone invece di un decoder via cavo o di un set-top box con Android TV, si potranno noleggiare o acquistare dall’app YouTube (alla pagina www.youtube.com/movies). Google incoraggia a controllare la disponibilità dei servizi YouTube nei rispettivi paesi (in Italia è ad esempio possibile acquistare o noleggiare un film, ma non uno show televisivo).

Allo stesso modo di Android TV, gli utenti che accedono ai contenuti tramite un browser web, dovranno affidarsi a YouTube. La piattaforma di videostreaming sarà infatti la nuova destinazione per guardare i titoli acquistati in precedenza, comperarne o noleggiarne di nuovi. Il graduale abbandono di Google Play Film è in linea con gli sforzi di Google volti a semplificare i propri servizi e migliorare l’esperienza dell’utente nel campo dell’intrattenimento digitale.