Google Play, tempo di pulizie: ad agosto eliminate app di "scarsa qualità"

Il numero di applicazioni presenti su Google Play è aumentato in modo considerevole nel corso degli ultimi anni e, il ritmo di crescita, è sempre più elevato. In questo contesto sono sempre più diffuse app di scarsa qualità, che non fanno altro che vanno a confondere gli utenti e che non offrono una reale utilità.

Google ha dunque deciso di effettuare una vera e propria pulizia, andando a rimuovere ciò che è considerabile come superfluo. Secondo l’ultimo aggiornamento che riguarda la politica antispam della compagnia, le app che offrono “Funzioni e contenuti limitate” rischiano di essere eliminate dallo store. A farne le spese dovrebbero essere app che offrono solo testo, un singolo sfondo o quelle considerate del tutto inutili.

Come sottolineato da Google nella nota, l’operazione mira a far emergere le app che soddisfano gli standard più elevati per il catalogo della piattaforma, capaci di coinvolgere gli utenti attraverso funzionalità e contenuti di qualità.

Addio alle app di scarsa qualità: la grande pulizia estiva su Google Play

A queste applicazioni si aggiungeranno anche quelle impossibili da installare o che mostrano dei bug che le rendono inutilizzabili. Come annunciato attraverso nota ufficiale, Google inizierà la sua epurazione a partire dal prossimo 31 di agosto.

Secondo quanto affermato dal sito di Android Authority, nel solo 2023 sono state bloccati ben 2,28 milioni di app, per un totale di 333.000 account bannati da Google Play perché considerati pericolosi. Questi blocchi riguardano però solo aspetti legati a privacy e sicurezza degli utenti, dunque escludono tutte le altre già citate applicazioni non funzionanti o inutili.

La rimozione della app di scarsa qualità è solo una delle ultime iniziative che Google ha attuato per migliorare Google Play. In questo senso, per esempio, di recente è stato proposto un nuovo sistema per la scoperta di nuove app interessanti per i gusti dell’utente specifico. A fine maggio è stata invece introdotta la possibilità di acquistare un’app per poi regalarla a un amico.