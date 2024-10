Google potrebbe anticipare il Pixel 9a: ecco quando arriverebbe

Dopo aver visto ufficialmente i nuovi dispositivi della gamma Pixel 9 di Google, gli utenti attendono il prodotto più economico. Google Pixel 9a sta per arrivare secondo alcune voci, o meglio arriverà prima. Stando a quanto riportato infatti il dispositivo di fascia media che il colosso americano vuole lanciare sul mercato potrebbe addirittura anticipare la sua data di uscita.

La motivazione starebbe nella volontà dell’azienda di prendere vantaggio sul mercato, evitando di esporsi ad una concorrenza diretta con smartphone di fascia alta che vengono lanciati in genere nel periodo autunnale. Lo stesso si è visto con la gamma Pixel 9 ufficializzata ormai diverse settimane fa. È proprio in questo modo che le vendite potrebbero aumentare vertiginosamente.

Google Pixel 9a potrebbe arrivare prima: ecco quando secondo le indiscrezioni

Secondo un nuovo rapporto pubblicato sul web, il Pixel 9a sarà disponibile per il preordine a metà marzo 2025 e sarà sugli scaffali dei negozi entro la fine dello stesso mese. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla consueta programmazione per il rilascio dei dispositivi a-series, che di solito avviene a metà maggio. Il Pixel 9a sarà disponibile in quattro colori: Porcelain, Obsidian, Peony e Iris.

Le immagini trapelate durante gli scorsi giorni mostrano che il Pixel 9a avrà un design simile al Pixel 9, ma con un modulo fotocamera meno pronunciato. A quanto pare, il chip che dovrebbe alimentarlo sarà senza ombra di dubbio il Tensor G4 e a bordo ci sarà Android 15. Il Pixel 9a dovrebbe avere un display da 6,1 pollici, leggermente più piccolo rispetto ai 6,3 pollici del Pixel 9.

Anche se i dettagli specifici sulla fotocamera non sono per nulla ufficiali al momento, si prevede che lo smartphone possa prendere in eredità alcune delle funzionalità della serie Pixel 9, come il Magic Eraser e il Photo Unblur, che utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare le foto scattate dagli utenti.