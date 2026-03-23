Google rimuove due pulsanti rapidi e scatena la furia degli utenti Pixel

C’è una sottile linea tra evoluzione e frustrazione quando si parla di tecnologia quotidiana, e questa volta a superarla sono stati i Google Pixel.

L’ultimo aggiornamento dei dispositivi ha eliminato due dei pulsanti rapidi per salvare immagini: il salvataggio diretto su Google Foto e l’analisi istantanea tramite Google Lens dalla schermata delle app recenti. Una scelta che ha lasciato il segno, visto che oltre il 45% degli utenti si affidava a queste funzioni per velocizzare la gestione di foto, scontrini digitali e screenshot dai social, trasformando operazioni di routine in percorsi a ostacoli.

L’esperienza utente, fino a ieri fluida e quasi automatica, oggi richiede uno sforzo in più. Prima bastava un solo tap, ora sono necessari uno, due, a volte tre passaggi aggiuntivi. Un piccolo dettaglio? Non proprio. Le abitudini digitali si costruiscono proprio sull’immediatezza, e quando questa viene a mancare, il disagio si fa sentire. Nei forum e sui social la reazione non si è fatta attendere: lamentele, richieste di chiarimenti e soluzioni alternative si rincorrono, a testimonianza di quanto queste scorciatoie fossero radicate nel flusso quotidiano degli utenti.

La furia degli utenti Pixel

Al posto delle funzioni eliminate, Google propone ora Circle to Search: una soluzione più potente dal punto di vista tecnologico, che sfrutta la spinta dell’Intelligenza Artificiale per offrire una ricerca visiva più avanzata. Tuttavia, questa novità impone un cambio di paradigma: l’utente deve cerchiare manualmente la porzione di schermo da analizzare, aggiungendo passaggi e complessità dove prima c’era semplicità. È una rivoluzione che, seppur interessante, introduce inevitabilmente delle frizioni. L’azione spontanea lascia il posto a una procedura che va ricalibrata, spezzando la continuità a cui ci si era abituati.

Dietro questa scelta si cela una tendenza più ampia nel mondo tech: le grandi aziende stanno progressivamente sostituendo funzioni collaudate con soluzioni basate sull’AI, talvolta sacrificando l’usabilità sull’altare della potenza computazionale. Il paradosso è evidente: strumenti come Circle to Search, nati per semplificare, rischiano di complicare l’esperienza, almeno nel breve periodo. L’innovazione, quando non è accompagnata da un percorso di transizione chiaro e condiviso, può trasformarsi in un ostacolo anziché in un’opportunità.

La mancanza di trasparenza

Un altro elemento che pesa è la mancanza di trasparenza. Google non ha fornito spiegazioni ufficiali sulle ragioni di questa svolta: non è chiaro se la decisione sia dovuta a limiti tecnici nelle API, a una strategia per centralizzare gli strumenti di ricerca visiva, o semplicemente a test A/B condotti senza una comunicazione adeguata. Questo silenzio istituzionale rappresenta un errore strategico nel design dell’esperienza utente. I cambiamenti radicali, infatti, dovrebbero essere accompagnati da spiegazioni chiare e, possibilmente, da opzioni di personalizzazione che consentano all’utente di scegliere come adattarsi alla novità.

Nel frattempo, la community cerca soluzioni alternative. Chi era abituato a salvare ricevute digitali o immagini da Instagram con un solo gesto, oggi deve ricorrere a workaround: screenshot, app di terze parti, passaggi aggiuntivi che allungano e complicano il flusso di lavoro. Le soluzioni di nicchia non riescono a replicare quella perfetta integrazione nativa che, fino a poco tempo fa, era il vero punto di forza dei Google Pixel.