Google rinnova Gmail e Google Chat per dispositivi pieghevoli e tablet

Una serie aggiornamenti rilasciati da Google potrebbe fare la felicità di molti possessori di tablet e dispositivi pieghevoli.

L’azienda di Mountain View ha introdotto una serie di miglioramenti pensati per ottimizzare l’utilizzo delle sue applicazioni su schermi di grandi dimensioni, trasformando così l’esperienza utente.

Tra le principali novità, spicca la possibilità di personalizzare l’interfaccia in Gmail e Google Chat. Grazie a pannelli regolabili, gli utenti possono adattare lo spazio di lavoro alle proprie esigenze. Con un semplice trascinamento dei divisori, è possibile modificare la visualizzazione a due colonne o passare a un layout a pannello singolo. Questa funzionalità rappresenta un passo avanti significativo per chi utilizza questi strumenti su display più ampi.

L’ecosistema Google tende la mano verso gli utenti con dispositivi pieghevoli e tablet

Un altro elemento rivoluzionario è l’integrazione di Gemini, il potente assistente di Intelligenza Artificiale, direttamente in Gmail. Con questa nuova funzionalità, gli utenti possono generare immagini personalizzate da inserire nelle email, rendendo la comunicazione non solo più dinamica, ma anche visivamente accattivante. Le immagini create possono essere salvate, copiate o immediatamente aggiunte ai messaggi in fase di composizione.

Le innovazioni non si fermano qui. Anche altre applicazioni dell’ecosistema Google ricevono aggiornamenti significativi. In Google Vids, gli utenti possono ora regolare l’altezza della timeline, facilitando la gestione di tracce audio e oggetti nei progetti video.

Per gli utenti di dispositivi Apple, le novità includono un restyling grafico per Gmail su iOS, mentre Google Calendar introduce nuove funzionalità dedicate alla creazione e modifica di eventi legati ai compleanni.

Le modifiche riflettono una chiara risposta alla crescente popolarità di tablet e dispositivi pieghevoli, strumenti sempre più diffusi nel panorama tecnologico odierno. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, tutte le nuove funzionalità sono già disponibili per gli utenti. Questo rollout immediato dimostra l’impegno di Google nel mantenere i propri servizi all’avanguardia, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e diversificato.