Google risolve i problemi della batteria di Pixel 6a a caro prezzo

Diversi possessori di Google Pixel 6a hanno segnalano problemi legati al surriscaldamento della batteria, in alcuni casi culminati persino in veri e propri incendi.

Per affrontare questa criticità, Google ha annunciato un aggiornamento obbligatorio che avrà però un effetto negativo sul dispositivo, riducendo la capacità della batteria e la velocità di ricarica dopo 400 cicli. La misura, pur penalizzando le prestazioni, è stata progettata per garantire l’incolumità degli utenti. Secondo quanto riportato dal sito Android Authority, il colosso di Mountain View inizierà il prossimo mese a contattare i possessori dei dispositivi interessati, fornendo istruzioni dettagliate per la gestione della situazione.

Non è la prima volta che la linea Pixel affronta problemi legati alle batterie. In passato, Pixel 4a aveva dovuto affrontare una riduzione dell’autonomia per migliorare la stabilità, mentre per Pixel 7a Google aveva avviato un programma di riparazioni e rimborsi a causa di altri problemi alle batterie registrati in diversi esemplari.

Pixel 6a: per evitare incendi meno capacità e meno velocità di ricarica

Nonostante le difficoltà tecniche, Google continua a investire nello sviluppo del proprio ecosistema. La beta di Android 16 introduce miglioramenti significativi nella gestione delle notifiche e nuove funzionalità fotografiche, evidenziando l’impegno dell’azienda nell’innovazione della piattaforma. Tuttavia, l’impatto di queste novità potrebbe essere offuscato dalle preoccupazioni legate alla fiducia degli utenti verso i dispositivi Pixel.

Il mercato degli smartphone è caratterizzato da una concorrenza sempre più agguerrita, e la scelta di sacrificare le prestazioni per garantire la sicurezza, seppur comprensibile, potrebbe influire negativamente sulla percezione del marchio. Gli utenti, infatti, potrebbero considerare questi interventi come un segnale di scarsa affidabilità, spingendoli a orientarsi verso alternative offerte dai tanti (e validi) competitor.

Google ha ribadito il proprio impegno nella risoluzione delle problematiche tecniche e nella salvaguardia della sicurezza degli utenti. Tuttavia, per mantenere una posizione competitiva nel settore, sarà essenziale dimostrare con i fatti di aver superato definitivamente questi ostacoli.