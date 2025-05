Google si è data al cinema: nasce il progetto '100 Zeros'

Un gigante della tecnologia fa il suo ingresso ufficiale nel mondo di Hollywood, segnando un importante passo nel settore dell’intrattenimento. Google, noto principalmente come leader nei motori di ricerca, ha lanciato l’iniziativa denominata 100 Zeros, un progetto ambizioso che mira a finanziare film e serie TV in collaborazione con Range Media Partners. Questa nuova avventura proietta il colosso tecnologico anche nel panorama cinematografico globale e lo scopo non è solo artistico.

Google 100 Zeros

Il nome 100 Zeros non è casuale: rappresenta un omaggio alle radici dell’azienda, poiché il termine “Google” deriva da “googol“, una parola matematica che indica un 1 seguito da 100 zeri. Questo dettaglio simbolico evidenzia l’intenzione di Google di intrecciare la propria identità con il mondo del cinema, creando un ponte tra innovazione tecnologica e narrazione visiva.

Il progetto, già operativo, ha contribuito alla produzione dell’horror “Cuckoo”, uscito nelle sale nel 2024, dove 100 Zeros figura tra i produttori principali. La strategia adottata da Google ricorda quella di Apple con Apple TV+, in cui i dispositivi del marchio appaiono frequentemente nelle produzioni, creando così un’opportunità di product placement naturale. Tuttavia, Google sembra intenzionato a differenziarsi puntando sull’innovazione tecnologica e su una sinergia tra AI e creatività artistica.

Non ci sarà una nuova piattaforma streaming

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’iniziativa non punta a creare un nuovo servizio di streaming. L’obiettivo è invece quello di stabilire partnership con studi cinematografici esistenti per la distribuzione dei contenuti. Attraverso questa strategia, Google intende promuovere i propri prodotti e servizi, integrando tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale e la funzione Immersive View all’interno delle produzioni cinematografiche e televisive.

Parallelamente, l’azienda ha avviato un programma denominato “AI On Screen“, dedicato al finanziamento di cortometraggi che esplorano il rapporto tra umanità e AI. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per approfondire tematiche legate all’intelligenza artificiale attraverso il linguaggio visivo.

Un altro esempio della sinergia tra tecnologia e arte è rappresentato dalla recente collaborazione con il Las Vegas Sphere, dove Google ha reinterpretato “Il Mago di Oz” su un gigantesco schermo LED. Per questo progetto sono stati utilizzati strumenti avanzati come Gemini, Imagen e Veo, che hanno permesso di portare l’esperienza visiva a un livello superiore.

Google ha sottolineato che 100 Zeros non rappresenta un tradizionale studio cinematografico, ma piuttosto un’iniziativa guidata dal team Platforms & Devices. L’obiettivo è quello di integrare tecnologie XR e AI nella produzione cinematografica, rafforzando il legame tra innovazione tecnologica e creatività artistica. Con questa visione, Google punta a ridefinire il futuro dell’intrattenimento, combinando storytelling e progresso tecnologico per offrire esperienze uniche agli spettatori.