Google Slides: finalmente disponibile il supporto multi-monitor

Workspace di Google è un ecosistema molto ampio, che include diversi strumenti molto apprezzati dall’utenza, con Google Docs che rappresenta ormai una valida alternativa a quanto proposto da Microsoft Office.

In questo contesto, Google Slides è uno degli assi nella manica disponibili per la compagnia di Mountain View. Proprio questo strumento sta per ottenere un aggiornamento che potrebbe essere molto apprezzato dai suoi utenti abituali. Stiamo parlando del supporto multi-monitor, funzione che permette di dividere le presentazioni su due schermi, rendendo le presentazioni più strutturate e di qualità.

Questa opzione rappresenta un salto di qualità notevole per chi lavora su questo tipo di contenuto, in quanto la sua assenza risultava uno dei pochi punti di debolezza di Google Slides rispetto alla concorrenza.

Con il supporto multi-monitor Google Slides colma un importante gap rispetto alla concorrenza

Il supporto multi-monitor consente ai relatori di mostrare separatamente presentazioni e note personali, offrendo una visione ancora più approfondita della presentazione. In alcuni contesti lavorativi, la possibilità di affidarsi a due monitor potrebbe risultare a dir poco preziosa.

Secondo quanto emerso la nuova funzione sarà disponibile agli utenti (anche per quanto concerne gli account personali) negli ultimi giorni del mese corrente.

Sebbene l’aggiornamento di Google Slides sia più che apprezzabile, Workspace ha ottenuto tante altre migliorie nel corso degli ultimi mesi. Le estensioni di Gemini, per esempio, hanno interessato anche Workspace con una soluzione specifica.

Slides, noto anche come Presentazioni Google, uno strumento gratuito lanciato nell’ormai remoto 2006. Questo risulta utile per creare presentazioni attraverso browser Web così come via app specifiche (sia per iOS che per Android).

Grande punto di forza dello strumento è la sua compatibilità con i file di Microsoft PowerPoint di cui è anche il principale concorrente.