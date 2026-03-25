Google TurboQuant promette AI più veloce e leggera: ecco come

La gestione della memoria rappresenta uno dei principali limiti operativi dei Large Language Models (LLM). Durante la fase di inferenza (cioè il momento in cui il modello AI genera l’output a valle del prompt dell’utente), ogni nuovo token prodotto deve accedere a strutture dati interne che aumentano in modo proporzionale alla lunghezza del contesto, ossia alla quantità di testo già elaborato. Ciò comporta un consumo di memoria crescente che, nei sistemi più avanzati, può arrivare a occupare anche decine di gigabyte.

La cosiddetta KV cache – introdotta con i transformer decoder-only – consente di riutilizzare chiavi e valori calcolati nei passaggi precedenti, ma genera un costo crescente sia in termini di memoria che di banda.

Negli anni, diversi approcci hanno cercato di ridurre l’utilizzo di memoria attraverso tecniche di compressione. Tuttavia, molti metodi tradizionali sacrificano precisione oppure richiedono fasi di addestramento aggiuntive. Google Research ha proposto TurboQuant, una soluzione che punta a comprimere drasticamente la memoria senza peggiorare la qualità delle risposte, mantenendo un equilibrio tra efficienza e affidabilità.

Perché la memoria diventa un limite

Quando un modello genera testo, deve confrontare ogni nuova parola con tutte quelle già elaborate. Tale processo, come abbiamo visto nell’articolo sull’intelligenza artificiale spiegata facile, si basa sul meccanismo di attenzione, che utilizza vettori numerici memorizzati nella cache. Più il testo è lungo, più questi vettori aumentano e più memoria serve per conservarli e consultarli.

Su hardware moderno, come le GPU utilizzate per l’inferenza, il problema non è solo lo spazio occupato, ma anche la velocità con cui i dati vengono letti e scritti. Una cache troppo grande rallenta tutto il sistema, anche se la potenza di calcolo sarebbe sufficiente.

Le soluzioni tradizionali comprimono i dati riducendo il numero di bit usati per rappresentarli. Questo approccio, noto come quantizzazione, permette di risparmiare memoria ma introduce errori numerici. Nei modelli linguistici, anche piccole imprecisioni possono influenzare il risultato finale.

Alcuni metodi più avanzati utilizzano tabelle di riferimento per rappresentare gruppi di valori simili, ma richiedono tempo per essere costruiti e non sempre funzionano bene su dati diversi da quelli usati durante l’addestramento.

Come funziona Google TurboQuant

TurboQuant, come spiegato dagli ingegneri di Google Research, introduce un metodo diverso, che non dipende dai dati utilizzati dal modello.

L’idea di base consiste nel trasformare i vettori numerici in modo da renderli più semplici da comprimere. Dopo questa trasformazione, ogni valore può essere ridotto a pochi bit senza perdere informazioni rilevanti.

Il sistema applica prima una rotazione matematica ai dati, così da distribuirli in modo più uniforme. Questo passaggio rende più efficace la compressione successiva, che utilizza una forma ottimizzata di quantizzazione scalare.

Una delle difficoltà principali della compressione è mantenere la precisione nei calcoli. TurboQuant affronta il problema introducendo una tecnica chiamata Quantized Johnson-Lindenstrauss, che corregge gli errori residui con un numero minimo di informazioni aggiuntive.

In pratica, il sistema aggiunge un piccolo correttivo che permette di ricostruire con maggiore precisione i risultati dei calcoli. Ciò consente di mantenere invariata la qualità delle risposte, anche con una forte riduzione della memoria disponibile.

Un approccio geometrico alla compressione

Un altro elemento interessante è l’uso di PolarQuant, che rappresenta i vettori in modo diverso rispetto alla forma tradizionale. Invece di descrivere ogni punto con coordinate standard, il metodo separa intensità e direzione. È una scelta che permette di comprimere meglio le informazioni più importanti, riducendo ulteriormente lo spazio necessario senza compromettere il funzionamento del modello.

I test mostrano che TurboQuant può ridurre la memoria della cache fino a circa 6 volte rispetto ai metodi standard. Allo stesso tempo, la velocità di generazione può aumentare sensibilmente, perché il sistema deve trasferire meno dati tra memoria e processore.

Un aspetto rilevante è che la tecnica individuata da Google non richiede modifiche al modello né un nuovo addestramento. Può essere applicata direttamente durante l’uso, rendendo più semplice l’integrazione nei sistemi già esistenti.

Cosa cambia per l’uso dei modelli AI

Ridurre il consumo di memoria significa rendere i modelli più accessibili. Sistemi che prima richiedevano hardware costoso, possono funzionare su infrastrutture più leggere. Inoltre, diventa più semplice gestire più utenti contemporaneamente senza rallentamenti.

Resta comunque un limite naturale: comprimere i dati comporta sempre un certo margine di errore. TurboQuant riduce questo effetto al minimo, ma in applicazioni molto sensibili potrebbe essere necessario valutare attentamente il livello di compressione applicato.

Il lavoro di Google dimostra che l’efficienza non dipende solo dalla dimensione dei modelli, ma anche da come sono gestite le informazioni durante l’inferenza.