Questo è un giorno di addii ma anche di grandi e attesi debutti. Google ha infatti annunciato il suo nuovo dispositivo per intrattenimento e smart home, Google TV Streamer. Premium nelle specifiche e nel design, questo manda in pensione il Chromecast ma eredita le sue migliori funzionalità e le migliora per un’esperienza ancora più coinvolgente, immersiva, fluida e smart.

Google TV Streamer: ecco il nuovo dispositivo che manda in pensione il Chromecast

Ciò che balza immediatamente all’occhio è che Big G ha rinunciato al design “a chiavetta” dei Chromecast. Il Google TV Streamer (con Wi-Fi e porta Ethernet) presenta infatti una forma a basso profilo “elegante e raffinata”, che rende più facile posizionare il dispositivo sotto al televisore. Sulla base dei feedback degli utenti è stato leggermente modificato anche il telecomando, ora più comodo da impugnare e con un layout dei pulsanti ottimizzato. C’è anche un nuovo pulsante personalizzabile da associare ad un’app preferita, così da lanciarla rapidamente con un solo gesto.

Il nuovo device del colosso di Mountain View è basato su Google TV e offre l’accesso a oltre 700.000 contenuti tramite applicazioni di streaming come YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video e Apple TV+. Puntando a semplificare la ricerca di un contenuto da guardare, il dispositivo utilizza l’intelligenza artificiale e le preferenze dell’utente per fornire suggerimenti, tutti ordinati in un unico posto.

E non poteva di certo mancare Gemini, che in questo caso può generare riassunti completi e recensioni di film e serie televisive.

In termini di performance, l’upgrade è affidato ad un processore migliorato, al doppio della memoria RAM e allo spazio d’archiviazione di 32GB. Il tutto si traduce in caricamenti molto più veloci e un’esperienza più fluida. Per la visione dei contenuti poi la qualità non manca, visto il supporto del 4K HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos.

Infine, il Google TV Streamer viene proposto al pubblico anche come hub per la gestione della casa smart, grazie anche alla sua compatibilità con lo standard Matter. Per questo motivo, il dispositivo prevede anche il pannello Google Home, utile per controllare le telecamere installate in casa, regolare le luci, la temperatura e tanto altro ancora.

Il TV Streamer arriverà in Italia il 24 settembre al prezzo di 119 euro.