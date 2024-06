Google, un video mostra il prossimo Pixel 9 Pro: arriverà ad agosto

Google ha deciso in un solo giorno di mostrare molto del suo futuro prossimo agli utenti. Subito dopo la distribuzione degli inviti per l’evento “Made by Google“, l’azienda ha pubblicato un’anteprima di quello che sembra essere il suo prossimo top di gamma, ovvero il tanto atteso Pixel 9 Pro.

Il video teaser di 12 secondi, che gli utenti hanno trovato sul sito web del Google Store, offre uno sguardo al design del prossimo top di gamma. Il video inizia con un’animazione del logo “Google Pixel”, che si trasforma nel numero romano “IX“, che indica appunto la numerazione dello smartphone che è il nono della gamma Pixel.

Google Pixel 9 Pro compare in un video teaser dell’azienda: arriverà ad agosto all’evento Made By Google

Il video teaser spuntato fuori ad opera di Google utilizza un effetto luccicante per far concentrare gli utenti sul contorno del dispositivo e subito dopo sulla sua caratteristica barra della fotocamera, caratterizzata da una configurazione a tripla lente. Il telefono sembra essere proprio il modello Pro, anche in virtù della colorazione. Mostra infatti una combinazione di colori più chiari, esattamente come hanno indicato alcune indiscrezioni nelle scorse settimane.

Sulla stessa pagina web, Google ha anche confermato ufficialmente che un evento importante si terrà il prossimo 13 agosto 2024 e che sarà trasmesso in live streaming su YouTube. È inoltra arrivata anche la conferma che l’evento svelerà “gli ultimi entusiasmanti aggiornamenti per i dispositivi Android, Gemini e Pixel“.

L’azienda ha sottolineato l’integrazione dell’intelligenza artificiale di Google e della sua piattaforma mobile, suggerendo dunque progressi significativi nell’esperienza dell’utente. Detto questo, si ipotizza che la serie Pixel 9 sia la prima a incorporare Gemini Live, l’esperienza di intelligenza artificiale mostrata allo scorso Google I/O. Questa integrazione abiliterà funzionalità come il rilevamento delle chiamate spam e le funzionalità della telecamera live tramite Astra. L’appuntamento è presumibilmente per il 13 agosto.