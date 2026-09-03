Google Vids trasforma documenti Word e PDF in video con l'AI

Google Vids amplia il proprio ruolo negli strumenti di produttività con una funzione che trasforma documenti testuali in video riassuntivi generati dall’Intelligenza Artificiale.

L’aggiornamento, annunciato da Google nelle scorse ore, supporta Google Docs, PDF e file Microsoft Word e costruisce automaticamente script, scene, narrazione e contenuti visivi. L’obiettivo e rendere piu rapido il recupero delle informazioni da documentazione estesa, materiali formativi, note di riunioni e report.

La funzione richiede un piano Google Workspace o Google AI idoneo e viene distribuita progressivamente agli account compatibili. Google specifica inoltre che il risultato resta modificabile: prima della generazione finale l’utente puo intervenire sul testo e sulla struttura del video.

Come Google Vids trasforma un documento in video

La procedura parte da un file in formato .doc, .docx o .pdf. In Google Vids si accede al menu File e si seleziona l’opzione dedicata alla conversione dei documenti; il sistema analizza quindi il materiale e propone una struttura nella quale ogni sezione diventa una scena. L’utente puo eliminare parti non necessarie, modificare direttamente lo script e scegliere la voce utilizzata per la narrazione AI prima di premere Generate (come riportato dalla documentazione ufficiale, è disponibile anche l’italiano). Al termine il video puo essere ulteriormente modificato, condiviso oppure esportato.

Il meccanismo e interessante perché non effettua una semplice lettura automatica del testo. Vids deve prima individuare le informazioni considerate rilevanti e organizzarle in una sequenza narrativa più breve rispetto al documento originale. La funzione si inserisce nelle capacita già presenti nella piattaforma, che permette di creare scene, aggiungere immagini, audio e filmati, modificare transizioni e collaborare sul progetto. Google indica inoltre che i video prodotti con Vids possono essere esportati in formato MP4.

La supervisione dell’utente rimane importante. Un riassunto generato dall’AI puo infatti comprimere informazioni, modificare il peso assegnato a determinate sezioni o semplificare passaggi tecnici. Per documentazione interna e materiale didattico il formato audiovisivo può facilitare una prima consultazione; per contratti, procedure operative o report con dati sensibili, il documento originale resta la fonte da verificare.

Disponibilità, limiti e scenari di utilizzo

La funzione e disponibile per diversi piani Google Workspace, tra cui Business Starter, Standard e Plus, Enterprise Starter, Standard e Plus ed Education Plus. Google la include anche in alcuni piani Google AI per utenti consumer e in specifiche offerte per l’istruzione e il settore non profit. Il rollout e progressivo: per i domini Rapid Release la disponibilita e indicata come immediata, mentre per i domini Scheduled Release l’attivazione puo richiedere fino a 15 giorni a partire dal 5 settembre 2026.

Non sono previste impostazioni amministrative o dell’utente specifiche per attivare la funzione. La disponibilità effettiva dipende pero dal piano associato all’account e dalle funzionalita AI comprese nell’abbonamento. Google Vids mantiene inoltre un limite massimo dichiarato di 30 minuti per video, anche se un normale riassunto documentale dovrebbe collocarsi molto al di sotto di tale soglia.