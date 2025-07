Google Virtual Try on è finalmente arrivato: cosa può fare

Nel panorama in continua evoluzione dello shopping online, l’innovazione si fa strada con soluzioni sempre più avanzate, capaci di abbattere le barriere tra il mondo fisico e quello digitale. Google si pone oggi come protagonista di questa trasformazione, lanciando una serie di funzionalità che ridefiniscono radicalmente l’esperienza d’acquisto. Grazie a una profonda integrazione della intelligenza artificiale, il colosso di Mountain View offre agli utenti la possibilità di vivere un percorso di acquisto immersivo, personalizzato e senza precedenti, rendendo ogni fase del processo più intuitiva, coinvolgente e su misura delle esigenze individuali.

La novità più eclatante riguarda la prova virtuale, un sistema pensato per rivoluzionare il modo in cui le persone acquistano abbigliamento online.

Cos’è Google Virtual Try on

Presentato un paio di mesi fa e adesso disponibile negli Stati Uniti, questa funzione permette di caricare una propria foto a figura intera e, in pochi secondi, visualizzare come si indosserebbero capi selezionati tra miliardi di articoli presenti nello Shopping Graph di Google. Basta selezionare il prodotto desiderato, cliccare sull’icona “try it on” e lasciare che la tecnologia AI elabori una simulazione realistica del risultato finale. Il vantaggio? Si riduce drasticamente l’incertezza tipica degli acquisti di moda online, consentendo di esplorare diversi look, salvare i preferiti e persino condividere le proprie scelte con amici e familiari.

Un’altra novità di rilievo riguarda la funzionalità AI Mode, disponibile per gli utenti statunitensi a partire dall’autunno. Attraverso semplici richieste, come “abito verde per una festa in giardino” o “idee per una camera da letto”, è possibile ricevere suggerimenti visivi generati dall’intelligenza artificiale. Tutti i suggerimenti sono collegati a prodotti reali presenti nel vastissimo catalogo di oltre 50 miliardi di articoli gestiti da Google. Questo strumento non solo facilita la scoperta di nuove idee di arredamento e outfit, ma consente anche di personalizzare l’esperienza di shopping in base alle proprie preferenze estetiche e funzionali.

L’integrazione della tecnologia di vision match rappresenta un ulteriore passo avanti: l’AI è in grado di analizzare immagini, suggerendo articoli simili o complementari, ampliando così le possibilità di ispirazione e scelta. In un mercato in cui la tecnologia guida le decisioni dei consumatori, queste soluzioni permettono di colmare il divario tra esperienza fisica e digitale, offrendo strumenti che accompagnano l’utente in ogni fase del percorso d’acquisto, dalla scoperta iniziale fino alla decisione finale.

Alert prezzi super personalizzato

Ma la rivoluzione dello shopping digitale non si limita all’abbigliamento. Google ha infatti potenziato il proprio sistema di alert prezzi, offrendo agli utenti un controllo senza precedenti sulle offerte disponibili. Grazie a questa funzione, è possibile impostare notifiche personalizzate in base a taglia, colore e fascia di prezzo preferita.

Lo Shopping Graph monitora costantemente le offerte di migliaia di negozi online e invia un avviso ogni volta che un prodotto corrisponde esattamente ai criteri impostati. Questo elimina la necessità di controllare ripetutamente i prezzi o di temere di perdere occasioni vantaggiose, semplificando e rendendo più trasparente la ricerca del miglior affare.