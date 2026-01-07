Google Voice introduce Gemini Notes, una funzione molto interessante che porta l’Intelligenza Artificiale nel servizio VoIP per trascrivere automaticamente le chiamate.

Questa novità, individuata nel codice della versione 2025.12.28.849841638 dell’app Google Voice, registra le conversazioni telefoniche e genera trascrizioni inviate direttamente via email per una revisione rapida e precisa. A quanto pare il deployment si concentra su utenti Google Workspace e abbonati al piano a pagamento del servizio, offrendo un vantaggio concreto per professionisti che gestiscono comunicazioni complesse quotidianamente.

A scoprire la novità sono stati gli esperti di 9to5Google che, scavando nel codice sorgente, hanno individuato evidenti indizi delle intenzioni di Google. La registrazione audio della chiamata viene elaborata dall’AI Gemini per produrre un transcript testuale completo, recapitato tramite Gmail per archiviazione o analisi successiva.

Questo meccanismo replica la trascrizione live già consolidata in Google Meet, dove milioni di utenti recuperano dettagli da riunioni virtuali, ma si adatta perfettamente al contesto telefonico di Voice, eliminando la necessità di appunti manuali durante negoziazioni, interviste o briefing. Pertanto, chi opera in ambienti dinamici come vendite, supporto clienti o management remoto beneficia di un recupero dati istantaneo, riducendo omissioni e accelerando processi decisionali.

Un salto di qualità per Google Voice

Google Voice si posiziona come piattaforma VoIP matura e versatile, gratuita per utilizzi personali con copertura base di chiamate, SMS e voicemail, ideale per chi richiede un numero telefonico secondario durante trasferte internazionali o per autenticazione a due fattori senza costi extra.

Nel 2025 Google ha ripristinato le chiamate a tre partecipanti, funzionalità assente da anni e accolta con entusiasmo. A dimostrazione dell’impegno del colosso di Mountain View vi è quest’ultima introduzione di Gemini Notes, a dimostrazione di un 2026 che si preannuncia molto interessante.

Stando agli esperti, Gemini Notes eleva Google Voice da prodotto affidabile a strumento “AI-centrico”, colmando lacune storiche in un panorama di update sporadici. La trascrizione via email gestisce volumi elevati di dati conversazionali, simile alle capacità di Meet per video, e si affianca a feature consolidate per un workflow ibrido.

Utenti Workspace sfruttano elaborazioni Gemini avanzate per estrarre insight da call lunghe, mentre privati apprezzano la semplicità di accesso via Google Play o browser, mantenendo Google Voice competitivo contro alternative come Microsoft Teams o Zoom.