Microsoft Teams migliora le chat testuali durante le riunioni

In previsione dell’addio a Skype e del passaggio degli account su Teams, Microsoft sta lavorando per rendere il suo strumento per messaggistica e videochiamate sempre più efficace.

La compagnia ha infatti aggiunto nella sua roadmap l’integrazione di un sistema Real-Time Text che, salvo ritardi, dovrebbe essere implementato a maggio. Questo dovrebbe permettere agli utenti della piattaforma di inviarsi messaggi in tempo reale durante le riunioni. Questa nuova funzione non va confusa con la chat integrata, ma lavorerà in modo parallelo, consentendo una comunicazione immediata e fluida per tutti i partecipanti.

Real-Time Text funzionerà sia quando gli altri stanno parlando che quando il discorso viene trascritto, fornendo di fatto una “seconda via di comunicazione” per chi preferisce interagire attraverso la scrittura rispetto che a voce. Il nuovo strumento dovrebbe dunque risultare ottimo per nel contesto dell’accessibilità.

Microsoft Teams e la funzione Real-Time Text: solo l’ultima di una lunga serie di integrazioni

Microsoft Teams, oltre a raccogliere quanti più utenti possibili da Skype, deve vedersela con una concorrenza spietata, capitanata da nomi come Google Meet, Slack e Zoom che sono senza ombra di dubbio alquanto scomodi.

In questo caso, l’integrazione del Real-Time Text può dare una piccola spinta, restando comunque solo una delle tante iniziative del servizio che, nel corso degli ultimi anni, ha visto diverse interessanti implementazioni.

Lo scorso mese di gennaio, per esempio, è stato proposta la nuova funzione di inoltro che, sebbene non rivoluzionaria, è comunque un passo avanti verso un Teams più propenso alla messaggistica. Inoltre, già da diversi mesi, l’azienda di Redmond sta lavorando con una certa costanza per integrare anche nuove funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale.