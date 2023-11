GoPro HERO10, il super sconto di Amazon per comprarla subito

Gli amanti dei viaggi e delle avventure non possono fare a meno di portare con sé una action cam. Nel mondo delle telecamere sportive a dominare è sicuramente GoPro che oggi vede in sconto su Amazon la sua HERO10 Black.

La fantastica fotocamera dedicata agli sport estremi, ai viaggi e a tutto ciò che richiede grande qualità per immortali migliori momenti, è tornata in promozione. Il colosso e-commerce garantisce il 7% di sconto per i suoi clienti, offrendo un prezzo di 279 €.

Ovviamente ci saranno due anni di garanzia e inoltre anche il periodo di reso esteso fino al prossimo 31 gennaio 2024.

GoPro HERO10 Black, le specifiche tecniche

Ciò che subito rapisce l’utente è sicuramente l’estetica di questa GoPro HERO10 Black, action cam davvero bellissima. Sul retro vanta uno schermo touchscreen più grande rispetto a quello frontale, dove sarà possibile guardare ciò che si inquadra ma anche dare un’occhiata a quanto è immortalato sino a quel momento.

Sul frontale ecco un altro piccolo schermo, praticamente delle stesse dimensioni dell’obiettivo da 23 MP. Con questa introduzione, la GoPro consentirà di fare auto-riprese e selfie di grande qualità.

La stabilizzazione la fa da padrona, insieme ovviamente alla risoluzione in 5,3K a 60 fps. Inoltre la telecamera è in grado di effettuare streaming live in full HD a 1080 pixel.

Avere a che fare con prodotti del genere significa toccare con mano la massima qualità, la massima espressione nel mondo delle action cam. La GoPro HERO10 Black è l’esempio di come si realizzi un prodotto del genere: resistente, performante e bello da vedere.

Oggi lo sconto è interessante per un prodotto che finalmente torna disponibile. C’è il 7% in meno per il prezzo finale che corrisponde a 279 €.

