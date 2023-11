GoPro HERO12 Black, il super prezzo di Amazon è incredibile (-13%)

Di telecamere sportive ce ne sono tante, meglio conosciute anche con il nome di action cam. Sono numerosi i dispositivi che possono fare al caso di diversi utenti, ma come lei non ce n’è neanche uno: stiamo parlando della GoPro, prodotto assoluto in tale ambito.

Con la nuova HERO12 Black, l’azienda ha dato la dimostrazione di essere sempre sul pezzo, pronta a lanciare novità di rilievo e senza perdere l’iconicità del prodotto. La nuova GoPro HERO12 è bella come sempre, soprattutto grazie ai suoi due schermi, uno davanti ed uno dietro. La risoluzione è fantastica e le prestazioni saranno encomiabili, sia per le avventure estreme che per quelle semplici.

Tutti gli utenti che vogliono portare a casa questo dispositivo oggi, che tra l’altro vede la telecamera come la più venduta in assoluto, potranno spendere il 13% in meno. Il prezzo sarà quindi di 389,90 € con due anni di garanzia e con la spedizione prevista entro domani.

La GoPro HERO12 Black è la miglior action cam, le specifiche

Oltre alla forma, contraddistinta dal solito obiettivo posto sulla destra con il piccolo schermo frontale a sinistra, la nuova GoPro HERO12 mostra tante caratteristiche ottime. Si parte innanzitutto dalla possibilità di registrare i video in 5,3K a 60 fps fino ad arrivare alla grande stabilizzazione.

Il sensore è da 27 MP e consente anche di registrare in HDR. Ricordiamo che la telecamera è impermeabile senza il bisogno di una custodia esterna.

Queste sono pochissime delle caratteristiche di cui gode questo prodotto, oggi in sconto su Amazon con il 13% in meno. Il prezzo finale sarà di 389,90 € con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.