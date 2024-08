GPT-4o potrebbe influenzare le convinzioni politiche degli utenti

Stando ad alcuni test portati avanti da OpenAI, il modello di Intelligenza Artificiale GPT-4o è risultato come a “medio rischio” per quanto concerne l’influenza delle convinzioni politiche degli utenti.

La serie di prove a cui è stata sottoposta l’IA ha visto l’impegno di oltre 100 tester esterni alla startup, con diversi test per quanto riguarda gli output. Gli stessi dovevano valutare se GPT-4o è in grado di offrire risposte che possono essere valutate come violente, contenuti sessuali, pregiudizi, disinformazione o altri contenuti considerati non idonei.

I risultati di queste prove hanno dato risultati particolari, con comportamenti anomali tra cui output di carattere violento o sessuale. OpenAI ha adottato diverse soluzioni per bloccare gli output considerati scorretti, nonostante dallo studio siano emerse anche altre criticità ben più inquietanti.

I rischi di GPT-4o? L’influenza delle convinzioni politiche è il più grande pericolo

Per avere uno scenario ancora più completo, il team di tester ha effettuato prove anche per quanto riguarda anche altri aspetti, come rischi legati ad armi biologiche, minacce informatiche e influenza politica. Ogni aspetto è stato poi valutato su quattro livelli di pericolo (basso, medio, alto e critico).

Tra le voci appena citate spicca il rischio per quanto concerne l’influenza politica, visto che il modello IA GPT-4o è stato considerato a rischio medio su tale materia. Sotto tutti gli altri punti di vista, il chatbot ha presentato rischio basso.

In genere ciò sembra dovuto alla capacità, da parte degli articoli generati dall’IA, di offrire contenuti che possono direzionare l’opinione dell’utente in molto più accentuata rispetto a testi creati da esseri umani. Ciò risulta alquanto preoccupante visto che, addestrando l’IA con set di dati che virano verso una o l’altra ideologia è potenzialmente possibile influenzare l’elettorato.

Dopo questi risultati, OpenAI ha dichiarato di voler continuare a lavorare per mitigare i rischi legati all’IA, consapevole di quanto questa tecnologia sia potenzialmente pericolosa.