Non bisogna farsi ingannare dalle dimensioni, perché questo mini PC offre le stesse identiche funzionalità di un computer desktop “tradizionale”. E poi, non è contenuto solo nel prezzo. L’AK1 Plus di NiPoGi – con processore Intel Alder Lake di 12a generazione – costa infatti solo 149 euro grazie allo sconto Amazon del 25%.

Certo, non sarà da gaming, ma per attività di base quotidiane come navigazione web, produttività con Office, streaming e social network va più che bene.

Prezzo accessibile e stesse funzioni di un computer desktop tradizionale: questo mini PC è un vero affare

Il NiPoGi AK1 Plus è un Mini PC per definizione: 51.5 x 128 x 128 mm. È un computer che sta (quasi) nel palmo di una mano, eppure nasconde al suo interno un bel po’ di sorprese. Lo chassis è in plastica dura, di qualità, con una griglia accattivante e retroilluminata che serve a far circolare l’aria. A proposito, l’AK1 Plus è silenziosissimo ed è quasi impossibile che si surriscaldi.

Per quanto riguarda la scheda tecnica e dunque le relative performance, troviamo:

Processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione fino a 3,4GHz

8GB di RAM DDR4

256GB di archiviazione su SSD di tipo M.2

Essendo dotato di un bel po’ di porte per utilizzare accessori e periferiche, il Mini PC si NiPoGi si presta a molteplici utilizzi: lavoro d’ufficio, navigazione in rete, email e social network. Ma è assolutamente valido anche come dispositivo per l’intrattenimento, da installare ad esempio in salotto collegandolo al televisore.

La dotazione di porte, come suggerito poco sopra, è davvero ricca:

1 porta USB-A 3.0

2 porte USB-A 2.0

2 porte HDMI con supporto al 4K

1 porta Ethernet

1 porta jack da 3,5mm per collegare cuffie o altoparlanti

Per aggiudicarsi questo piccolo concentrato di tecnologia al prezzo scontato di 149€ non bisogna fare altro che cliccare su “acquista ora”. Ma bisogna fare in fretta, perché le unità potrebbero terminare a breve.