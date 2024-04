Grazie a eBay l'iPhone 15 Pro è in SCONTO di 110 EURO

La ricerca smodata di un iPhone 15 Pro a poco prezzo ha portato gli utenti ad arrivare su tutti i siti web ma chi non si era ancora accorto di eBay, ha fatto un grande errore. Il top di gamma di Apple è disponibile infatti oggi presso il famoso sito e-commerce con uno sconto pazzesco.

La colorazione in titanio nero da 128 GB è probabilmente una delle più belle in assoluto e oggi costa addirittura 110 € in meno. Il merito è da attribuire allo sconto del 7% disponibile su eBay ma anche al codice sconto che fa capo all’iniziativa “Più spendi, più risparmi“. È proprio in questo modo che si può scendere di 35 € in più.

Inserendo il codice sconto “PSPRAPR24” in fase di acquisto, l’iPhone 15 Pro costa agli utenti solo 939,90 € con due anni di garanzia e con

Il codice sconto regala l’iPhone 15 Pro agli utenti eBay, ecco come fare

Non c’è veramente nulla da dire sul nuovo iPhone 15 Pro, uno smartphone ineccepibile visto che vanta le migliori caratteristiche tecniche. Si parte innanzitutto con il design, un vero e proprio punto di forza in quanto il telaio è realizzato in titanio, per cui offre molta più resistenza e leggerezza. Il display da 6,1″ di tipo Super Retina XDR consente, grazie anche al ProMotion a 120 Hz, di godersi alla grande la fluidità dei colori su di esso riprodotti.

Il chip A17 Pro è la grande novità: la potenza bruta fa parte parte di questo iPhone, proprio come piace agli utenti. Le tre fotocamere posteriori da 48 MP assicurano scatti e video da primo della classe e la batteria offre un’autonomia senza precedenti.

Grazie a eBay oggi si può risparmiare davvero tanto, acquistando questo prodotto per 939,90 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.