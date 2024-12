GStreamer 1.24.10 rilasciato con oltre 40 correzioni di sicurezza

Il team di GStreamer ha lanciato una nuova versione di correzione di bug per la serie stabile 1.24, apportando una nuova ondata di miglioramenti e una maggiore sicurezza a questo amato framework multimediale multipiattaforma. Con la versione GStreamer 1.24.10, il team si concentra principalmente su correzioni di bug e miglioramenti della sicurezza. Evidenziando l’aspetto della sicurezza, sono state implementate più di 40 correzioni critiche a seguito di un audit completo da parte del GitHub Security Lab. Queste correzioni riguardano un’ampia gamma di elementi GStreamer. Questi includono ad esempio demuxer MP4, Matroska, Ogg e WAV, parser dei sottotitoli, decoder delle immagini e dell’audio e parser dei tag id3v2.

GStreamer 1.24.10: le altre modifiche introdotte con l’aggiornamento

Oltre a queste patch di sicurezza, GStreamer 1.24.10 risolve diversi problemi chiave, come le regressioni in avviddec che potrebbero innescare incongruenze di larghezza e altezza. VI sono poi miglioramenti nella gestione dei sottotitoli e una riduzione del numero di descrittori di file utilizzati da splitmuxsrc. Altre correzioni includono miglioramenti nella generazione di grafici di file dot della pipeline, stabilità della modalità live in mpegtsmux e flvmux, nonché significative ottimizzazioni delle prestazioni per i moduli glupload e v4l2. L’aggiornamento fornisce anche miglioramenti della qualità della vita per sviluppatori e utenti su tutte le piattaforme.

Ad esempio, gli utenti macOS noteranno meno problemi di rendering sui display retina, mentre coloro che utilizzano GStreamer con x265 possono ora compilare correttamente con libx265 versione 4.1 o successiva. Anche il sistema di compilazione cargo ottiene un incremento di efficienza. Questo passa ora per impostazione predefinita a “thin lto” per build di rilascio più veloci e meno intensive in termini di memoria. I file binari per Linux sono già disponibili. Quelli per Android, iOS, Mac OS X e Windows arriveranno a breve. Per tutti i dettagli è possibile consultare il changelog completo di GStreamer 1.24.10 pubblicato sul sito web ufficiale.