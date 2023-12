GTA VI si mostra nel trailer, GTA V è in super sconto su Amazon!

Rivelato con diverse ore d’anticipo (per via un di leak che ha rovinato la sorpresa ai più), il primo trailer dell’attesissimo GTA VI è online. Nel giro di pochissime ore, il video è stato visualizzato oltre 56 milioni di volte solo su YouTube, a dimostrazione di quanto il gioco di Rockstar Games sia bramato dalla community.

Il titolo è in uscita nel 2025 (probabilmente solo su PlayStation 5 e Xbox Series X | S), cosa fare dunque nel frattempo? Si può ingannare l’attesa con GTA V per PlayStation 5, oggi scontato del 37% su Amazon e dunque acquistabile a soli 25,98€, spedizione compresa.

GTA VI esce nel 2025: inganna l’attesa con GTA V, ora scontato del 37% su Amazon

Ambientato nella città immaginaria di Los Santos (chiaramente ispirata a Los Angeles), la storia di GTA V segue le vicende di tre protagonisti: Michael De Santa, Franklin Clinton e Trevor Philips. Tra rapine e altre missioni criminali, i tre si scontreranno con le forze dell’ordine e altre organizzazioni criminali.

Il vero punto di forza del gioco di Rockstar è la possibilità di esplorare liberamente il mondo di Los Santos e Blaine County, andando in giro a piedi o con veicoli “presi in prestito” dai cittadini. C’è anche un modalità online (GTA Online), dove i giocatori possono partecipare ad alcune attività in cooperativa e competizioni PvP.

GTA V è un gioco unico nel suo genere, che occupa un posto speciale nella storia dell’industria videoludica. Non è però un titolo per tutti, vista la violenza (fisica e verbale) che lo caratterizza. Fatta questa importante precisazione, per gli amanti del genere, questa è una promo davvero imperdibile: solo 25,98€ per uno dei giochi più amati e giocati di sempre.

