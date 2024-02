Guadagna fino a 185$ in BTC invitando i tuoi amici a iscriversi su Nexo

Guadagna fino a 185$ in BTC con Nexo! Si tratta di una piattaforma innovativa che ti permette di gestire e far crescere il tuo patrimonio con le criptovalute.

Infatti, puoi acquistare, vendere, scambiare, prestare e guadagnare con oltre 70 asset digitali, tra cui Bitcoin, Ethereum, Tether e molti altri.

Inoltre, puoi ottenere ricompense in criptovaluta ogni volta che effettui un acquisto o utilizzi la Nexo Card, una carta di credito/debito che ti offre vantaggi esclusivi. Ma il vero punto di forza di Nexo è il suo programma di affiliazione: andiamo a conoscerlo nei dettagli.

Guadagna fino a 185$ in BTC con il programma di affiliazione di Nexo: ecco come

Il programma di affiliazione di Nexo è molto semplice e vantaggioso. Devi registrarti alla piattaforma e ottenere il tuo link di invito personale. Poi, puoi condividere il tuo link con i tuoi amici, parenti, colleghi o chiunque tu voglia.

Per ogni persona che si iscrive tramite il tuo link e verifica il suo account, riceverai 10$ in BTC. Inoltre, se la persona invitata effettua un deposito di almeno 100$ in criptovaluta, riceverai altri 25$ in BTC.

Ma non finisce qui: se la persona invitata utilizza la Nexo Card per almeno 100$ di acquisti, avrai altri 50$ in BTC. Non c’è limite al numero di persone che puoi invitare.

In più, partecipando al Programma di affiliazione, guadagnerai anche una quota dei ricavi generati da Nexo ogni volta che un utente invitato guadagna interessi, scambia o prende in prestito fondi dalla piattaforma.

Non perdere questa occasione unica di far crescere il tuo patrimonio con le criptovalute. Invita i tuoi amici a iscriversi a Nexo e guadagna fino a 185$ in BTC per ogni affiliato verificato. Affrettati, l’offerta è limitata nel tempo. Registrati ora a Nexo e inizia a guadagnare.