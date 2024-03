Guadagna il 5% sui tuoi risparmi con SelfyConto

SelfyConto è la soluzione ideale per chi vuole un conto corrente online, moderno e conveniente. Si tratta di un prodotto di Banca Mediolanum, una delle banche più innovative e affidabili del mercato. Con SelfyConto puoi gestire il tuo denaro in modo semplice e sicuro, usufruendo di numerosi vantaggi, tra cui il 5% sui tuoi risparmi.

Apri il conto CLICCANDO QUI!

SelfyConto: offerta 5% sui tuoi risparmi, ma anche tanti altri vantaggi

Per i nuovi clienti, il conto SelfyConto ha un costo zero per il primo anno, mentre per i giovani sotto i 30 anni il conto è sempre gratuito. Dopo il periodo iniziale, il canone mensile è di soli 3,75€.

Inoltre, Mediolanum offre una promozione imperdibile: se apri il conto con accredito dello stipendio e sottoscrivi un deposito vincolato a 6 mesi entro il 30 giugno 2024, puoi ottenere un interesse del 5% annuo lordo sui tuoi risparmi. Questa offerta è valida fino al 31 marzo 2024 e ti permette di far fruttare il tuo denaro senza rischi.

Con il conto ricevi una carta di debito gratuita, realizzata con materiali ecologici, che ti consente di fare prelievi senza commissioni in tutta l’area euro. Puoi anche effettuare bonifici, pagamenti e ricariche senza costi aggiuntivi.

Grazie all’app Mediolanum, puoi controllare il tuo saldo, le tue spese e le tue operazioni in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. In più, SelfyConto ti offre una serie di servizi extra, come assicurazioni, finanziamenti e sconti, che puoi attivare direttamente dall’app.

Per aprire un SelfyConto, ti basta avere un documento di riconoscimento, il codice fiscale, lo smartphone e una mail. Puoi identificarti in vari modi, tra cui SPID, bonifico o webcam, in pochi minuti e senza burocrazia.

Se vuoi un conto corrente che ti faccia guadagnare il 5% sui tuoi risparmi e ti offra tanti altri benefici, scegli SelfyConto di Banca Mediolanum. Non te ne pentirai!

