Guarda tutto lo sport di Sky ad un prezzo speciale

C’è tempo fino a domenica 2 febbraio per aderire alla nuova offerta di Sky sul pacchetto Sky Sport, disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi. La promo prevede un costo di attivazione pari a 19 euro, con incluso Sky Stream, il decoder di nuova generazione della pay-tv inglese che offre la possibilità di vedere l’intera programmazione Sky in televisione e in streaming senza parabola.

L’offerta su Sky Sport a 24,90 euro al mese invece di 51,90 euro per 18 mesi consente di risparmiare qualcosa come 486 euro in un anno e mezzo. Incluso nel prezzo c’è anche il pacchetto Sky TV, che offre la visione degli show per tutta la famiglia di Sky, le migliori serie italiane e internazionali, più le produzioni Sky Original.

Sky Sport + Sky TV in offerta a 24,90 euro al mese per 18 mesi

Con Sky Sport si ha accesso a tutto lo sport di Sky che include il tennis, le coppe europee, tutta la Formula 1 e MotoGP, il basket e tanto altro sport ancora. Gli appassionati di motori hanno ad esempio la possibilità di seguire tutti i weekend di gara dei Mondiali di F1 e MotoGP in diretta esclusiva, appuntamenti imperdibili quest’anno per via del debutto di Lewis Hamilton in Ferrari e Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale.

Chi ama il calcio potrà invece seguire 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League. Proprio nella giornata di ieri si è conclusa la fase campionato, che ha decretato il passaggio diretto agli ottavi dell’Inter e la qualificazione ai playoff di Atalanta, Milan e Juventus.

Spazio poi al tennis. Dopo la vittoria agli Australian Open, Jannik Sinner è determinato a scrivere nuove pagine di storia del tennis italiano e mondiale, magari già a partire dalla stagione sulla terra, dove i due appuntamenti da cerchiare in rosso sono gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, entrambi visibili su Sky così come tutti gli altri tornei ATP e WTA più gli appuntamenti del Grande Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis.

Grazie alla nuova offerta di Sky, tutto questo più il pacchetto Sky TV è in promo fino al 2 febbraio a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi anziché 51,90 euro, con un risparmio complessivo di 486 euro in un anno e mezzo.