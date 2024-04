Hai bisogno di un hard disk esterno affidabile e dal prezzo non particolarmente elevato? Oggi su eBay puoi acquistare il Toshiba Canvio Basics da 2TB a soli 64,99 euro, spedizione compresa. È un’unità affidabile, conveniente e capiente per l’archiviazione dei tuoi dati più importanti, meglio non farsela sfuggire a questo prezzo.

L’articolo è venduto da game_electronic_virz, venditore professionale con il 99,7% di feedback positivi e oltre 57.000 recensioni.

L’hard disk esterno da 2TB di Toshiba ha tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi dati

Il Toshiba Canvio Basics da 2TB ha un design molto semplice, con una scocca in plastica nera opaca che lo rende resistente ai graffi e alle impronte digitali. Le dimensioni compatte e il peso leggero lo rendono estremamente portatile, perfetto per essere inserito in borsa o nello zaino e trasportato ovunque.

Nonostante sia un hard disk esterno (HDD) e non un’unità a stato solido (SSD), il Canvio offre prestazioni adeguate per la maggior parte delle attività quotidiane. La connessione USB 3.2 Gen 1 assicura velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, permettendo di caricare e scaricare file di grandi dimensioni in modo rapido e semplice.

L’unità di archiviazione è compatibile con un’ampia gamma di sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e Linux. Una volta collegato al computer, l’unità viene automaticamente rilevata e non richiede l’installazione di alcun software aggiuntivo.

Il Toshiba Canvio Basics 2TB include il software Toshiba Storage Security per la protezione dei dati con crittografia AES a 256 bit. Questa garantisce la sicurezza dei file in caso di smarrimento o furto dell’unità.

Si segnalano poi la tecnologia Ramp Up Control, che aiuta a ridurre il rumore e le vibrazioni durante il funzionamento, e la tecnologia Sleep Mode, che consente di risparmiare energia quando l’unità non è in uso.