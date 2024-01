Hard Disk Toshiba da 2 TB al 30% di sconto, prezzaccio Amazon

L’archiviazione dei propri file è fondamentale, soprattutto quando sono di importanza rilevante. A tal proposito, avere più copie di quello che si conserva gelosamente è importantissimo, sia perché alcuni file potrebbero andare persi, sia perché potrebbe capitare di perdere i dispositivi che li contengono. Proprio per questo motivo può tornare utile un hard disk esterno come il Canvio Basics di Toshiba, oggi disponibile su Amazon nella variante da 2 TB di spazio.

Con le sue caratteristiche tecniche esclusive, questo prodotto oggi vanta anche quasi 30 € di sconto. Basteranno solo 71,40 € per averlo. Sarà a casa vostra presumibilmente entro la prossima settimana.

L’hard disk Toshiba è uno dei più acquistati, ecco perché

Molto compatto in termini di estetica, questo hard disk esterno mostra anche ottime specifiche tecniche. Il Canvio Basics di Toshiba è in grado di avere una velocità di trasferimento massima che arriva fino a 5,0 Gbit/s. Oltre a questo, la grande capienza da 2 TB e la compatibilità verso tutti i sistemi operativi, ne fanno un vero top di gamma. Da non dimenticare che il tutto agisce mediante lo standard USB 3.2 Gen 1.

Il consiglio che tutte le persone esperte danno agli utenti, è sempre lo stesso: acquistate un hard disk esterno e salvate al di sopra tutti i dati più importanti. Il furto del computer potrebbe essere più indolore in questi casi, così come il guasto dello stesso. Una vera garanzia dal punto di vista della sicurezza è questo Toshiba, disponibile oggi su Amazon in sconto.

C’è da dire che in genere il prodotto costa 100 € al pubblico, mentre oggi scende di ben 28,60 € grazie allo sconto del 21%. Il prezzo finale sarà quindi di 71,40 € con la spedizione entro questo mese e con un anno di garanzia.

