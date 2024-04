Hard Disk WD My Passport 4TB scende di prezzo: 19% in meno su Amazon

Cerchi una soluzione di archiviazione affidabile e capiente per custodire i tuoi dati esternamente al PC, da portare in giro per il mondo con te? La serie My Passport di Western Digital è ciò che cerchi, e ora potrai acquistare l’hard disk da 4 TB al 19% in meno per un periodo di tempo limitato su Amazon. Scopri nel dettaglio questo modello e valuta attentamente l’acquisto, poiché il prezzo è davvero intrigante!

Capiente e sicuro: l’HDD My Passport è imperdibile

Questo HDD portatile ti darà sempre la sicurezza e la libertà di cui hai bisogno per esplorare il mondo. Elegante e comodo da portare nello zaino, in una borsa o in valigia, con i suoi 4 terabyte di capienza ti darà sempre spazio a sufficienza per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti.

Il software di backup incluso richiederà pochi passaggi per essere attivato e proteggere ulteriormente i tuoi dati sensibili, anche grazie alla protezione con password e alla crittografia hardware AES a 256 bit. La velocità non sarà quella di un SSD, ma l’hard disk WD My Passport resta performante e persino protetto da una garanzia di tre anni.

Il prezzo da pagare è pari esattamente a 135 euro, contro il prezzo base consigliato di 166,10 euro. Il pagamento puoi completarlo anche a rate con Cofidis, mentre la consegna senza costi aggiuntivi è garantita da un venditore di terze parti in poco più di una settimana dall’acquisto.